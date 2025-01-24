https://ria.ru/20250124/pmr-1995325026.html

Глава ПМР назвал возможную войну в республике путем к ядерной катастрофе

Глава ПМР назвал возможную войну в республике путем к ядерной катастрофе - РИА Новости, 24.01.2025

Глава ПМР назвал возможную войну в республике путем к ядерной катастрофе

Возможная война в Приднестровье – это прямой путь к конфликту России и НАТО с перерастанием в ядерную катастрофу, заявил в пятницу глава непризнанной... РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-24T13:56:00+03:00

2025-01-24T13:56:00+03:00

2025-01-24T13:56:00+03:00

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ТИРАСПОЛЬ, 24 янв - РИА Новости. Возможная война в Приднестровье – это прямой путь к конфликту России и НАТО с перерастанием в ядерную катастрофу, заявил в пятницу глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский. "Я знаю, что такое война. Я заканчивал специфический вуз, который дает знания по ядерному сценарию развития событий. Понятно, что давно не служу в этой части. Но я понимаю, что такое война и что такое ядерное развитие войны, что недопустимо. Я всегда говорю о том, что война в Приднестровье – это прямой путь к конфликту Россия-НАТО. С перерастанием в ядерную катастрофу", - сказал Красносельский в интервью телеканалу RT. Лидер Приднестровья также добавил, что в Тирасполе выступают против войны в Приднестровье. По его словам, эту позицию знают международные партнеры. "Кто-то мне верил, кто-то не верил, кто-то думал, что я пугаю кого-то. Я никого не пугаю. Здесь столкнутся интересы НАТО и Российской Федерации. В этом даже не сомневаюсь. Этого делать нельзя ни в коем случае", - отметил Красносельский. В Приднестровье находится оперативная группа российских войск (ОГРВ), преемница 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию России. Основная ее задача - охрана складов с боеприпасами в селе Колбасна у границы с Украиной, одних из самых больших в Европе. Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских и 355 молдавских. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.

https://ria.ru/20250124/pridnestrove-1995284845.html

https://ria.ru/20250124/gaz-1995266999.html

https://ria.ru/20250115/pridnestrove-1993818209.html

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