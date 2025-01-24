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Цена на газ для Приднестровья при закупке "Молдовагазом" будет выше - РИА Новости, 24.01.2025
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13:12 24.01.2025
https://ria.ru/20250124/pmr-1995313092.html
Цена на газ для Приднестровья при закупке "Молдовагазом" будет выше
Цена на газ для Приднестровья при закупке "Молдовагазом" будет выше - РИА Новости, 24.01.2025
Цена на газ для Приднестровья при закупке "Молдовагазом" будет выше
Цена на газ для Приднестровья при закупке его "Молдовагазом" будет в 2-4 раза выше той цены, которая была раньше, заявил в пятницу глава непризнанной... РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T13:12:00+03:00
2025-01-24T13:12:00+03:00
экономика
жкх
кишинев
молдавия
москва
вадим красносельский
майя санду
дорин речан
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ТИРАСПОЛЬ, 24 янв - РИА Новости. Цена на газ для Приднестровья при закупке его "Молдовагазом" будет в 2-4 раза выше той цены, которая была раньше, заявил в пятницу глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский. "Даже обсуждать цены не стоит. Это в два, в три, в четыре раза завышенные цены по сравнению с теми, что были раньше", - сказал Красносельский в интервью телеканалу RT. Красносельский 15 января после поездки в Москву заявил, что в скором будущем российский газ поступит в регион. В молдавских СМИ появилась информация о том, что частная компания Natural Gaz D.C. подписала рамочный договор с предприятием "Тираспольтрансгаз" на поставку газа в ПМР. Молдавский премьер-министр Дорин Речан позднее заявил, что "Молдовагаз" является единственной компанией, которая уполномочена поставлять природный газ в Приднестровье. Красносельский в свою очередь призвал президента Молдавии Майю Санду не мешать поставкам газа из РФ, затем он заявил, что Приднестровье готово к закупке газа через молдавскую компанию "Молдовагаз". Однако Санду в воскресенье заявила, что Кишинев готов оказать финансовую помощь Приднестровью только после вывода с территории региона российских военных. После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действует режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах нет отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.
https://ria.ru/20250118/energocom-1994400478.html
https://ria.ru/20250124/pridnestrove-1995284845.html
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экономика, жкх, кишинев, молдавия, москва, вадим красносельский, майя санду, дорин речан, молдовагаз, газпром
Экономика, ЖКХ, Кишинев, Молдавия, Москва, Вадим Красносельский, Майя Санду, Дорин Речан, Молдовагаз, Газпром
Цена на газ для Приднестровья при закупке "Молдовагазом" будет выше

Глава ПМР: цена на газ при закупке "Молдовагазом" будет выше в 2-4 раза

© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанкАвтомобильная дорога в Тирасполе
Автомобильная дорога в Тирасполе - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© РИА Новости / Артем Кулекин
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ТИРАСПОЛЬ, 24 янв - РИА Новости. Цена на газ для Приднестровья при закупке его "Молдовагазом" будет в 2-4 раза выше той цены, которая была раньше, заявил в пятницу глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский.
"Даже обсуждать цены не стоит. Это в два, в три, в четыре раза завышенные цены по сравнению с теми, что были раньше", - сказал Красносельский в интервью телеканалу RT.
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Красносельский 15 января после поездки в Москву заявил, что в скором будущем российский газ поступит в регион. В молдавских СМИ появилась информация о том, что частная компания Natural Gaz D.C. подписала рамочный договор с предприятием "Тираспольтрансгаз" на поставку газа в ПМР. Молдавский премьер-министр Дорин Речан позднее заявил, что "Молдовагаз" является единственной компанией, которая уполномочена поставлять природный газ в Приднестровье. Красносельский в свою очередь призвал президента Молдавии Майю Санду не мешать поставкам газа из РФ, затем он заявил, что Приднестровье готово к закупке газа через молдавскую компанию "Молдовагаз". Однако Санду в воскресенье заявила, что Кишинев готов оказать финансовую помощь Приднестровью только после вывода с территории региона российских военных.
После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действует режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах нет отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.
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ЭкономикаЖКХКишиневМолдавияМоскваВадим КрасносельскийМайя СандуДорин РечанМолдовагазГазпром
 
 
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