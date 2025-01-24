Цена на газ для Приднестровья при закупке "Молдовагазом" будет выше
Глава ПМР: цена на газ при закупке "Молдовагазом" будет выше в 2-4 раза
Автомобильная дорога в Тирасполе. Архивное фото
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ТИРАСПОЛЬ, 24 янв - РИА Новости. Цена на газ для Приднестровья при закупке его "Молдовагазом" будет в 2-4 раза выше той цены, которая была раньше, заявил в пятницу глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский.
"Даже обсуждать цены не стоит. Это в два, в три, в четыре раза завышенные цены по сравнению с теми, что были раньше", - сказал Красносельский в интервью телеканалу RT.
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Красносельский 15 января после поездки в Москву заявил, что в скором будущем российский газ поступит в регион. В молдавских СМИ появилась информация о том, что частная компания Natural Gaz D.C. подписала рамочный договор с предприятием "Тираспольтрансгаз" на поставку газа в ПМР. Молдавский премьер-министр Дорин Речан позднее заявил, что "Молдовагаз" является единственной компанией, которая уполномочена поставлять природный газ в Приднестровье. Красносельский в свою очередь призвал президента Молдавии Майю Санду не мешать поставкам газа из РФ, затем он заявил, что Приднестровье готово к закупке газа через молдавскую компанию "Молдовагаз". Однако Санду в воскресенье заявила, что Кишинев готов оказать финансовую помощь Приднестровью только после вывода с территории региона российских военных.
После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действует режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах нет отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.