https://ria.ru/20250124/pmr-1995308358.html

О гуманитарных поставках газа в ПМР речь не идет, заявил глава республики

О гуманитарных поставках газа в ПМР речь не идет, заявил глава республики - РИА Новости, 24.01.2025

О гуманитарных поставках газа в ПМР речь не идет, заявил глава республики

На сегодняшний день о гуманитарных поставках газа в Приднестровье речь не идёт, заявил глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим... РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-24T12:57:00+03:00

2025-01-24T12:57:00+03:00

2025-01-24T13:03:00+03:00

в мире

экономика

кишинев

европа

молдавия

майя санду

вадим красносельский

молдовагаз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/14/1994607681_0:96:3340:1975_1920x0_80_0_0_b5cb0e056960120fbb6aa5c9abe67f1e.jpg

ТИРАСПОЛЬ, 24 янв - РИА Новости. На сегодняшний день о гуманитарных поставках газа в Приднестровье речь не идёт, заявил глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский."На сегодняшний день о гуманитарных поставках газа речь не идёт. Речь идёт о закупке газа "Молдовагаз" на европейских биржах или в иных компаниях, которые поставляют газ в Европе. И всё. С оплатой", - сказал Красносельский в интервью телеканалу RT.Красносельский 15 января после поездки в Москву заявил, что в скором будущем российский газ поступит в регион. В молдавских СМИ появилась информация о том, что частная компания Natural Gaz D.C. подписала рамочный договор с предприятием "Тираспольтрансгаз" на поставку газа в ПМР. Молдавский премьер-министр Дорин Речан позднее заявил, что "Молдовагаз" является единственной компанией, которая уполномочена поставлять природный газ в Приднестровье. Красносельский в свою очередь призвал президента Молдавии Майю Санду не мешать поставкам газа из РФ, затем он заявил, что Приднестровье готово к закупке газа через молдавскую компанию "Молдовагаз". Однако Санду в воскресенье заявила, что Кишинев готов оказать финансовую помощь Приднестровью только после вывода с территории региона российских военных.После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действует режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах нет отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.

https://ria.ru/20250124/gaz-1995268214.html

https://ria.ru/20250119/pridnestrove-1994502661.html

кишинев

европа

молдавия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, экономика, кишинев, европа, молдавия, майя санду, вадим красносельский, молдовагаз, газпром, дорин речан