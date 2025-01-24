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О гуманитарных поставках газа в ПМР речь не идет, заявил глава республики - РИА Новости, 24.01.2025
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12:57 24.01.2025 (обновлено: 13:03 24.01.2025)
https://ria.ru/20250124/pmr-1995308358.html
О гуманитарных поставках газа в ПМР речь не идет, заявил глава республики
О гуманитарных поставках газа в ПМР речь не идет, заявил глава республики - РИА Новости, 24.01.2025
О гуманитарных поставках газа в ПМР речь не идет, заявил глава республики
На сегодняшний день о гуманитарных поставках газа в Приднестровье речь не идёт, заявил глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим... РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T12:57:00+03:00
2025-01-24T13:03:00+03:00
в мире
экономика
кишинев
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молдавия
майя санду
вадим красносельский
молдовагаз
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ТИРАСПОЛЬ, 24 янв - РИА Новости. На сегодняшний день о гуманитарных поставках газа в Приднестровье речь не идёт, заявил глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский."На сегодняшний день о гуманитарных поставках газа речь не идёт. Речь идёт о закупке газа "Молдовагаз" на европейских биржах или в иных компаниях, которые поставляют газ в Европе. И всё. С оплатой", - сказал Красносельский в интервью телеканалу RT.Красносельский 15 января после поездки в Москву заявил, что в скором будущем российский газ поступит в регион. В молдавских СМИ появилась информация о том, что частная компания Natural Gaz D.C. подписала рамочный договор с предприятием "Тираспольтрансгаз" на поставку газа в ПМР. Молдавский премьер-министр Дорин Речан позднее заявил, что "Молдовагаз" является единственной компанией, которая уполномочена поставлять природный газ в Приднестровье. Красносельский в свою очередь призвал президента Молдавии Майю Санду не мешать поставкам газа из РФ, затем он заявил, что Приднестровье готово к закупке газа через молдавскую компанию "Молдовагаз". Однако Санду в воскресенье заявила, что Кишинев готов оказать финансовую помощь Приднестровью только после вывода с территории региона российских военных.После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действует режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах нет отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.
https://ria.ru/20250124/gaz-1995268214.html
https://ria.ru/20250119/pridnestrove-1994502661.html
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в мире, экономика, кишинев, европа, молдавия, майя санду, вадим красносельский, молдовагаз, газпром, дорин речан
В мире, Экономика, Кишинев, Европа, Молдавия, Майя Санду, Вадим Красносельский, Молдовагаз, Газпром, Дорин Речан
О гуманитарных поставках газа в ПМР речь не идет, заявил глава республики

Красносельский заявил, что о гуманитарных поставках газа в ПМР не идет речь

© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанкЗдание Верховного совета и правительства Приднестровской Молдавской Республики в Тирасполе
Здание Верховного совета и правительства Приднестровской Молдавской Республики в Тирасполе - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© РИА Новости / Артем Кулекин
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Здание Верховного совета и правительства Приднестровской Молдавской Республики в Тирасполе. Архивное фото
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ТИРАСПОЛЬ, 24 янв - РИА Новости. На сегодняшний день о гуманитарных поставках газа в Приднестровье речь не идёт, заявил глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский.
"На сегодняшний день о гуманитарных поставках газа речь не идёт. Речь идёт о закупке газа "Молдовагаз" на европейских биржах или в иных компаниях, которые поставляют газ в Европе. И всё. С оплатой", - сказал Красносельский в интервью телеканалу RT.
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В Приднестровье к середине февраля закончатся все энергоресурсы
10:18
Красносельский 15 января после поездки в Москву заявил, что в скором будущем российский газ поступит в регион. В молдавских СМИ появилась информация о том, что частная компания Natural Gaz D.C. подписала рамочный договор с предприятием "Тираспольтрансгаз" на поставку газа в ПМР. Молдавский премьер-министр Дорин Речан позднее заявил, что "Молдовагаз" является единственной компанией, которая уполномочена поставлять природный газ в Приднестровье. Красносельский в свою очередь призвал президента Молдавии Майю Санду не мешать поставкам газа из РФ, затем он заявил, что Приднестровье готово к закупке газа через молдавскую компанию "Молдовагаз". Однако Санду в воскресенье заявила, что Кишинев готов оказать финансовую помощь Приднестровью только после вывода с территории региона российских военных.
После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действует режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах нет отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.
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В миреЭкономикаКишиневЕвропаМолдавияМайя СандуВадим КрасносельскийМолдовагазГазпромДорин Речан
 
 
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