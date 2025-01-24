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Украинский пленный рассказал, как проходил военную подготовку в Польше
Украинский пленный рассказал, как проходил военную подготовку в Польше - РИА Новости, 24.01.2025
Украинский пленный рассказал, как проходил военную подготовку в Польше
Пленный украинский военнослужащий Александр Свечкин рассказал, как проходил военную подготовку в Польше под руководством польских и чешских инструкторов,... РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T10:54:00+03:00
2025-01-24T10:54:00+03:00
2025-01-24T10:54:00+03:00
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Пленный украинский военнослужащий Александр Свечкин рассказал, как проходил военную подготовку в Польше под руководством польских и чешских инструкторов, сообщили Минобороны РФ."Направили в Польшу. Проходили базовую подготовку – стрелять из автомата, кидать гранату, зарывать мину противотанковую. Две недели были польские инструктора и две недели – чешские, учили медицине... С чехами общались через их медика, он у них хорошо знал украинский", - сказал Свечкин. По его словам, во время подготовки им один раз показали дрон. "Открыли чемодан – видите, какой дрон… и закрыли", - добавил пленный. Свечкин сообщил, что после завершения подготовки в Польше узнал, что 155-й пехотной бригады ВСУ, к которой он был приписан, больше не существует.
https://ria.ru/20250124/plen-1995241530.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, польша, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Польша, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
Украинский пленный рассказал, как проходил военную подготовку в Польше
Пленный Свечкин рассказал о военной подготовке у польских и чешских инструкторов