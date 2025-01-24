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Британские инструкторы готовили ВСУ к нападению на Суджу, заявил перебежчик
Британские инструкторы готовили ВСУ к нападению на Суджу, заявил перебежчик - РИА Новости, 24.01.2025
Британские инструкторы готовили ВСУ к нападению на Суджу, заявил перебежчик
Британские инструкторы на своей военной базе готовили солдат киевского режима к нападению на российский город Суджа в Курской области, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T07:05:00+03:00
2025-01-24T07:05:00+03:00
2025-01-24T07:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
курская область
суджа
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валерий герасимов
вооруженные силы украины
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ГЕНИЧЕСК, 24 янв - РИА Новости. Британские инструкторы на своей военной базе готовили солдат киевского режима к нападению на российский город Суджа в Курской области, сообщил РИА Новости сбежавший в Россию из Великобритании украинский военнослужащий Валерий Федорович С. По его словам, подготовка велась на базе у города Даунхолм (Ричмонд, графство Северный Йоркшир, Великобритания). "На специальном полигоне в Даунхолме несколько британских инструкторов в присутствии переводчиков обучали нас стрельбе из гранатомета NLAW. После обучения нас должны были отправить в город Суджа Курской области", - рассказал Валерий. Военный, сбежавший в Россию в начале 2025 года, был насильно мобилизован в Киеве в октябре 2024 года. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 50 тысяч военных. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин также заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20250123/plennyy-1995067791.html
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россия, курская область, суджа, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Суджа, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины
Британские инструкторы готовили ВСУ к нападению на Суджу, заявил перебежчик
Украинский перебежчик: британские инструкторы готовили ВСУ к нападению на Суджу