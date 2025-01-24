https://ria.ru/20250124/plen-1995290668.html
За неделю в плен сдались 17 украинских военных
За неделю в плен сдались 17 украинских военных - РИА Новости, 24.01.2025
За неделю в плен сдались 17 украинских военных
За неделю на линии боевого соприкосновения сдались в плен 17 украинских военнослужащих, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T12:14:00+03:00
2025-01-24T12:14:00+03:00
2025-01-24T12:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
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министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. За неделю на линии боевого соприкосновения сдались в плен 17 украинских военнослужащих, сообщило Минобороны РФ."В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 17 украинских военнослужащих", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250124/gosizmena-1995260023.html
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россия, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
За неделю в плен сдались 17 украинских военных
За неделю на линии боевого соприкосновения в плен сдались 17 украинских военных