https://ria.ru/20250124/plen-1995290668.html

За неделю в плен сдались 17 украинских военных

За неделю в плен сдались 17 украинских военных - РИА Новости, 24.01.2025

За неделю в плен сдались 17 украинских военных

За неделю на линии боевого соприкосновения сдались в плен 17 украинских военнослужащих, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-24T12:14:00+03:00

2025-01-24T12:14:00+03:00

2025-01-24T12:16:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. За неделю на линии боевого соприкосновения сдались в плен 17 украинских военнослужащих, сообщило Минобороны РФ."В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 17 украинских военнослужащих", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250124/gosizmena-1995260023.html

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2025

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россия, министерство обороны рф (минобороны рф)