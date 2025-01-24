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Командир ВС России рассказал, почему ВСУ сдавались в плен в Курахово - РИА Новости, 24.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
03:49 24.01.2025 (обновлено: 12:44 24.01.2025)
https://ria.ru/20250124/plen-1995241530.html
Командир ВС России рассказал, почему ВСУ сдавались в плен в Курахово
Командир ВС России рассказал, почему ВСУ сдавались в плен в Курахово - РИА Новости, 24.01.2025
Командир ВС России рассказал, почему ВСУ сдавались в плен в Курахово
Штурмовые группы ВС России при зачистке многоэтажек Курахово, действуя профессионально, вынудили противника сдаться в плен, рассказал РИА Новости командир... РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T03:49:00+03:00
2025-01-24T12:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
курахово
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 24 янв — РИА Новости. Штурмовые группы ВС России при зачистке многоэтажек Курахово, действуя профессионально, вынудили противника сдаться в плен, рассказал РИА Новости командир штурмовой роты 110-й мотострелковой бригады "Южной" группировки войск с позывным Нифер. "Мы, когда их взяли в плен уже, спрашиваем у них: "Ну а что, ребят, ну а что вы вообще так вот? Как сдались? Решили?" — сказал штурмовик. По его словам, украинские пленные отметили превосходство штурмовой роты ВС России. "Ну вы, говорит, зашли, как спецназ, как умелые ребята, мы на вас посмотрели, говорит, как вы работаете, как вы заскочили вообще, что мы вас и не заметили, и как вы стреляете", — привел слова пленных российский военнослужащий."Они испугались больше этого всего, что мы их все равно штурманем, что им деваться некуда", — пояснил штурмовик. Он добавил, что противник, пытаясь обороняться, делал акцент только на выборе огневой позиции, однако при этом вел огонь нецеленаправленно, "по принципу — куда попало", успевая при этом только перезаряжаться. В отличие от противника, штурмовики ВС России при зачистке и заходе на позиции противника не ведут хаотичную стрельбу, а делают один-два выстрела по цели в сектор и продвигаются дальше, уточнил Нифер. Военнослужащий также добавил, что противник на своих позициях ожидал поддержки от других подразделений ВСУ, однако российские штурмовики тоже ждали этого и дали отпор вновь прибывшим на помощь подразделениям ВСУ."Мы их ночью срисовали, дали им - поливали со всех видов оружия. И они отступили - и больше они к нам не подходили. Да, они испугались больше всего, что мы слаженно зашли, слаженно работаем, у нас нет такого, что мы стреляем в пустоту", — подытожил штурмовик. Об освобождении Курахово в ДНР Минобороны России сообщило 6 января. Город находится примерно в 40 километрах от Донецка и 30 километрах к югу от Красноармейска. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, имеющий важное оперативное значение. Его освобождение создает плацдарм для наступления российский армии в восточной части Запорожской области — вдоль трассы "Запорожье — Донецк".
https://ria.ru/20250123/azov-1995138431.html
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россия
курахово
донецкая народная республика
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Российские штурмовики при зачистке многоэтажек Курахово вынудили противника сдаться в плен
Российские штурмовые группы при зачистке многоэтажек Курахово, действуя более профессионально, вынудили противника сдаться в плен. Об этом РИА Новости рассказал командир штурмовой роты с позывным "Нифер" 110-й мотострелковой бригады "Южной" группировки.
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россия, курахово, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курахово, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Командир ВС России рассказал, почему ВСУ сдавались в плен в Курахово

Командир Нифер: ВСУ сдавались в плен в Курахово из-за превосходства бойцов ВС РФ

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ДОНЕЦК, 24 янв — РИА Новости. Штурмовые группы ВС России при зачистке многоэтажек Курахово, действуя профессионально, вынудили противника сдаться в плен, рассказал РИА Новости командир штурмовой роты 110-й мотострелковой бригады "Южной" группировки войск с позывным Нифер.
"Мы, когда их взяли в плен уже, спрашиваем у них: "Ну а что, ребят, ну а что вы вообще так вот? Как сдались? Решили?" — сказал штурмовик.
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По его словам, украинские пленные отметили превосходство штурмовой роты ВС России.
"Ну вы, говорит, зашли, как спецназ, как умелые ребята, мы на вас посмотрели, говорит, как вы работаете, как вы заскочили вообще, что мы вас и не заметили, и как вы стреляете", — привел слова пленных российский военнослужащий.
"Они испугались больше этого всего, что мы их все равно штурманем, что им деваться некуда", — пояснил штурмовик.
Он добавил, что противник, пытаясь обороняться, делал акцент только на выборе огневой позиции, однако при этом вел огонь нецеленаправленно, "по принципу — куда попало", успевая при этом только перезаряжаться. В отличие от противника, штурмовики ВС России при зачистке и заходе на позиции противника не ведут хаотичную стрельбу, а делают один-два выстрела по цели в сектор и продвигаются дальше, уточнил Нифер.
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Военнослужащий также добавил, что противник на своих позициях ожидал поддержки от других подразделений ВСУ, однако российские штурмовики тоже ждали этого и дали отпор вновь прибывшим на помощь подразделениям ВСУ.
"Мы их ночью срисовали, дали им - поливали со всех видов оружия. И они отступили - и больше они к нам не подходили. Да, они испугались больше всего, что мы слаженно зашли, слаженно работаем, у нас нет такого, что мы стреляем в пустоту", — подытожил штурмовик.
Об освобождении Курахово в ДНР Минобороны России сообщило 6 января. Город находится примерно в 40 километрах от Донецка и 30 километрах к югу от Красноармейска. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, имеющий важное оперативное значение. Его освобождение создает плацдарм для наступления российский армии в восточной части Запорожской области — вдоль трассы "Запорожье — Донецк".
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКураховоДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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