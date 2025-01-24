https://ria.ru/20250124/plen-1995241530.html

Командир ВС России рассказал, почему ВСУ сдавались в плен в Курахово

Командир ВС России рассказал, почему ВСУ сдавались в плен в Курахово - РИА Новости, 24.01.2025

Командир ВС России рассказал, почему ВСУ сдавались в плен в Курахово

Штурмовые группы ВС России при зачистке многоэтажек Курахово, действуя профессионально, вынудили противника сдаться в плен, рассказал РИА Новости командир... РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-24T03:49:00+03:00

2025-01-24T03:49:00+03:00

2025-01-24T12:44:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

курахово

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/18/1995252733_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_94ebaaeb595ae49aacfdb17974e77c55.jpg

ДОНЕЦК, 24 янв — РИА Новости. Штурмовые группы ВС России при зачистке многоэтажек Курахово, действуя профессионально, вынудили противника сдаться в плен, рассказал РИА Новости командир штурмовой роты 110-й мотострелковой бригады "Южной" группировки войск с позывным Нифер. "Мы, когда их взяли в плен уже, спрашиваем у них: "Ну а что, ребят, ну а что вы вообще так вот? Как сдались? Решили?" — сказал штурмовик. По его словам, украинские пленные отметили превосходство штурмовой роты ВС России. "Ну вы, говорит, зашли, как спецназ, как умелые ребята, мы на вас посмотрели, говорит, как вы работаете, как вы заскочили вообще, что мы вас и не заметили, и как вы стреляете", — привел слова пленных российский военнослужащий."Они испугались больше этого всего, что мы их все равно штурманем, что им деваться некуда", — пояснил штурмовик. Он добавил, что противник, пытаясь обороняться, делал акцент только на выборе огневой позиции, однако при этом вел огонь нецеленаправленно, "по принципу — куда попало", успевая при этом только перезаряжаться. В отличие от противника, штурмовики ВС России при зачистке и заходе на позиции противника не ведут хаотичную стрельбу, а делают один-два выстрела по цели в сектор и продвигаются дальше, уточнил Нифер. Военнослужащий также добавил, что противник на своих позициях ожидал поддержки от других подразделений ВСУ, однако российские штурмовики тоже ждали этого и дали отпор вновь прибывшим на помощь подразделениям ВСУ."Мы их ночью срисовали, дали им - поливали со всех видов оружия. И они отступили - и больше они к нам не подходили. Да, они испугались больше всего, что мы слаженно зашли, слаженно работаем, у нас нет такого, что мы стреляем в пустоту", — подытожил штурмовик. Об освобождении Курахово в ДНР Минобороны России сообщило 6 января. Город находится примерно в 40 километрах от Донецка и 30 километрах к югу от Красноармейска. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, имеющий важное оперативное значение. Его освобождение создает плацдарм для наступления российский армии в восточной части Запорожской области — вдоль трассы "Запорожье — Донецк".

https://ria.ru/20250123/azov-1995138431.html

https://ria.ru/20250123/svo-1995112672.html

https://ria.ru/20250123/vsu-1995225803.html

россия

курахово

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Российские штурмовики при зачистке многоэтажек Курахово вынудили противника сдаться в плен Российские штурмовые группы при зачистке многоэтажек Курахово, действуя более профессионально, вынудили противника сдаться в плен. Об этом РИА Новости рассказал командир штурмовой роты с позывным "Нифер" 110-й мотострелковой бригады "Южной" группировки. 2025-01-24T03:49 true PT1M15S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, курахово, донецкая народная республика, вооруженные силы украины