На Западе резко высказались об опасном плане Европы против России
Дизен: на фоне успехов ВС России Европа хочет отправить силы НАТО на Украину
© AP Photo / Vadim GhirdaАмериканские военные во время учения НАТО в Румынии
© AP Photo / Vadim Ghirda
Американские военные во время учения НАТО в Румынии. Архивное фото
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети Х раскритиковал стремление европейских стран отправить на территорию Украины свои вооруженные силы.
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"Российские войска вошли на Украину, чтобы остановить расширение НАТО к своим границам. Россия сейчас одерживает верх в конфликте. А европейцы обсуждают вариант мирного урегулирования, который предполагает присутствие войск НАТО на российской границе. Это несерьезно, надо возвращаться к реальности", — написал Дизен.
В пятницу Bloomberg сообщило, что европейские чиновники пытаются добиться от США принятия на себя обязательств по участию в отправке войск на Украину в рамках так называемой "миротворческой" миссии после урегулирования конфликта, несмотря на изначальное нежелание вступившего в должность президента США Дональда Трампа.
Газета Telegraph со ссылкой на источники в британском правительстве писала, что лидеры Великобритании и Франции тайно обсуждают совместную отправку "миротворческих сил" на Украину после окончания конфликта. Источники отметили, что премьер Великобритании Кир Стармер "еще не полностью" склоняется к инициативе, в то время как президент Франции Эммануэль Макрон продолжает продвигать обсуждавшуюся ранее с Владимиром Зеленским и премьер-министром Польши Дональдом Туском идею отправки военных на Украину.
Пресс-бюро Службы внешней разведки России ранее сообщило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около ста тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно.