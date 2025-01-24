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На Западе резко высказались об опасном плане Европы против России - РИА Новости, 24.01.2025
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15:30 24.01.2025
https://ria.ru/20250124/plan-1995345636.html
На Западе резко высказались об опасном плане Европы против России
На Западе резко высказались об опасном плане Европы против России - РИА Новости, 24.01.2025
На Западе резко высказались об опасном плане Европы против России
Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети Х раскритиковал стремление европейских стран отправить на территорию Украины свои... РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T15:30:00+03:00
2025-01-24T15:30:00+03:00
в мире
украина
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кир стармер
дональд трамп
эммануэль макрон
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети Х раскритиковал стремление европейских стран отправить на территорию Украины свои вооруженные силы."Российские войска вошли на Украину, чтобы остановить расширение НАТО к своим границам. Россия сейчас одерживает верх в конфликте. А европейцы обсуждают вариант мирного урегулирования, который предполагает присутствие войск НАТО на российской границе. Это несерьезно, надо возвращаться к реальности", — написал Дизен.В пятницу Bloomberg сообщило, что европейские чиновники пытаются добиться от США принятия на себя обязательств по участию в отправке войск на Украину в рамках так называемой "миротворческой" миссии после урегулирования конфликта, несмотря на изначальное нежелание вступившего в должность президента США Дональда Трампа.Газета Telegraph со ссылкой на источники в британском правительстве писала, что лидеры Великобритании и Франции тайно обсуждают совместную отправку "миротворческих сил" на Украину после окончания конфликта. Источники отметили, что премьер Великобритании Кир Стармер "еще не полностью" склоняется к инициативе, в то время как президент Франции Эммануэль Макрон продолжает продвигать обсуждавшуюся ранее с Владимиром Зеленским и премьер-министром Польши Дональдом Туском идею отправки военных на Украину.Пресс-бюро Службы внешней разведки России ранее сообщило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около ста тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно.
https://ria.ru/20250124/preduprezhdenie-1995315562.html
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в мире, украина, россия, сша, кир стармер, дональд трамп, эммануэль макрон, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), нато
В мире, Украина, Россия, США, Кир Стармер, Дональд Трамп, Эммануэль Макрон, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), НАТО
На Западе резко высказались об опасном плане Европы против России

Дизен: на фоне успехов ВС России Европа хочет отправить силы НАТО на Украину

© AP Photo / Vadim GhirdaАмериканские военные во время учения НАТО в Румынии
Американские военные во время учения НАТО в Румынии - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© AP Photo / Vadim Ghirda
Американские военные во время учения НАТО в Румынии. Архивное фото
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети Х раскритиковал стремление европейских стран отправить на территорию Украины свои вооруженные силы.
«
"Российские войска вошли на Украину, чтобы остановить расширение НАТО к своим границам. Россия сейчас одерживает верх в конфликте. А европейцы обсуждают вариант мирного урегулирования, который предполагает присутствие войск НАТО на российской границе. Это несерьезно, надо возвращаться к реальности", — написал Дизен.
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В пятницу Bloomberg сообщило, что европейские чиновники пытаются добиться от США принятия на себя обязательств по участию в отправке войск на Украину в рамках так называемой "миротворческой" миссии после урегулирования конфликта, несмотря на изначальное нежелание вступившего в должность президента США Дональда Трампа.
Газета Telegraph со ссылкой на источники в британском правительстве писала, что лидеры Великобритании и Франции тайно обсуждают совместную отправку "миротворческих сил" на Украину после окончания конфликта. Источники отметили, что премьер Великобритании Кир Стармер "еще не полностью" склоняется к инициативе, в то время как президент Франции Эммануэль Макрон продолжает продвигать обсуждавшуюся ранее с Владимиром Зеленским и премьер-министром Польши Дональдом Туском идею отправки военных на Украину.
Пресс-бюро Службы внешней разведки России ранее сообщило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около ста тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно.
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