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Песков призвал принимать во внимание ядерные потенциалы всех стран - РИА Новости, 24.01.2025
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13:16 24.01.2025
https://ria.ru/20250124/peskov-1995313785.html
Песков призвал принимать во внимание ядерные потенциалы всех стран
Песков призвал принимать во внимание ядерные потенциалы всех стран - РИА Новости, 24.01.2025
Песков призвал принимать во внимание ядерные потенциалы всех стран
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что при обсуждении вопроса по сокращению вооружений надо принимать во внимание ядерные потенциалы всех... РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T13:16:00+03:00
2025-01-24T13:16:00+03:00
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что при обсуждении вопроса по сокращению вооружений надо принимать во внимание ядерные потенциалы всех стран. "Хочу вам напомнить слова Путина, в нынешних условиях, конечно, необходимо принимать во внимание все ядерные потенциалы. Нельзя, например, вести переговоры и не брать во внимание ядерные потенциалы Франции, Великобритании. Нынешние реалии диктуют такую необходимость, поэтому есть о чем говорить, нужно говорить. Время упущено. Мы и ранее говорили о такой заинтересованности, поэтому тут мяч на стороне американцев, которые прекратили все субстантивные контакты с нашей страной", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, соответствуют ли действительности слова президента США Дональда Трампа о том, что в конце прошлого президентского срока он был близок к соглашению с Россией о сокращении ядерных арсеналов, и готова ли Россия сейчас вновь обсуждать это в комплексе становления вопросов безопасности.
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россия, франция, великобритания, дмитрий песков, дональд трамп, в мире
Россия, Франция, Великобритания, Дмитрий Песков, Дональд Трамп, В мире
Песков призвал принимать во внимание ядерные потенциалы всех стран

Песков призвал учитывать ядерные потенциалы при обсуждении сокращения вооружений

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что при обсуждении вопроса по сокращению вооружений надо принимать во внимание ядерные потенциалы всех стран.
"Хочу вам напомнить слова Путина, в нынешних условиях, конечно, необходимо принимать во внимание все ядерные потенциалы. Нельзя, например, вести переговоры и не брать во внимание ядерные потенциалы Франции, Великобритании. Нынешние реалии диктуют такую необходимость, поэтому есть о чем говорить, нужно говорить. Время упущено. Мы и ранее говорили о такой заинтересованности, поэтому тут мяч на стороне американцев, которые прекратили все субстантивные контакты с нашей страной", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, соответствуют ли действительности слова президента США Дональда Трампа о том, что в конце прошлого президентского срока он был близок к соглашению с Россией о сокращении ядерных арсеналов, и готова ли Россия сейчас вновь обсуждать это в комплексе становления вопросов безопасности.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
В Кремле рассказали о проработке вопроса о применении ядерного оружия
24 июня 2024, 13:09
 
РоссияФранцияВеликобританияДмитрий ПесковДональд ТрампВ мире
 
 
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