https://ria.ru/20250124/peskov-1995313785.html
Песков призвал принимать во внимание ядерные потенциалы всех стран
Песков призвал принимать во внимание ядерные потенциалы всех стран - РИА Новости, 24.01.2025
Песков призвал принимать во внимание ядерные потенциалы всех стран
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что при обсуждении вопроса по сокращению вооружений надо принимать во внимание ядерные потенциалы всех... РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T13:16:00+03:00
2025-01-24T13:16:00+03:00
2025-01-24T13:16:00+03:00
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что при обсуждении вопроса по сокращению вооружений надо принимать во внимание ядерные потенциалы всех стран. "Хочу вам напомнить слова Путина, в нынешних условиях, конечно, необходимо принимать во внимание все ядерные потенциалы. Нельзя, например, вести переговоры и не брать во внимание ядерные потенциалы Франции, Великобритании. Нынешние реалии диктуют такую необходимость, поэтому есть о чем говорить, нужно говорить. Время упущено. Мы и ранее говорили о такой заинтересованности, поэтому тут мяч на стороне американцев, которые прекратили все субстантивные контакты с нашей страной", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, соответствуют ли действительности слова президента США Дональда Трампа о том, что в конце прошлого президентского срока он был близок к соглашению с Россией о сокращении ядерных арсеналов, и готова ли Россия сейчас вновь обсуждать это в комплексе становления вопросов безопасности.
https://ria.ru/20240624/doktrina-1955042381.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, франция, великобритания, дмитрий песков, дональд трамп, в мире
Россия, Франция, Великобритания, Дмитрий Песков, Дональд Трамп, В мире
Песков призвал принимать во внимание ядерные потенциалы всех стран
Песков призвал учитывать ядерные потенциалы при обсуждении сокращения вооружений