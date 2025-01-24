https://ria.ru/20250124/peskov-1995313785.html

Песков призвал принимать во внимание ядерные потенциалы всех стран

Песков призвал принимать во внимание ядерные потенциалы всех стран - РИА Новости, 24.01.2025

Песков призвал принимать во внимание ядерные потенциалы всех стран

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что при обсуждении вопроса по сокращению вооружений надо принимать во внимание ядерные потенциалы всех... РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-24T13:16:00+03:00

2025-01-24T13:16:00+03:00

2025-01-24T13:16:00+03:00

россия

франция

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что при обсуждении вопроса по сокращению вооружений надо принимать во внимание ядерные потенциалы всех стран. "Хочу вам напомнить слова Путина, в нынешних условиях, конечно, необходимо принимать во внимание все ядерные потенциалы. Нельзя, например, вести переговоры и не брать во внимание ядерные потенциалы Франции, Великобритании. Нынешние реалии диктуют такую необходимость, поэтому есть о чем говорить, нужно говорить. Время упущено. Мы и ранее говорили о такой заинтересованности, поэтому тут мяч на стороне американцев, которые прекратили все субстантивные контакты с нашей страной", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, соответствуют ли действительности слова президента США Дональда Трампа о том, что в конце прошлого президентского срока он был близок к соглашению с Россией о сокращении ядерных арсеналов, и готова ли Россия сейчас вновь обсуждать это в комплексе становления вопросов безопасности.

https://ria.ru/20240624/doktrina-1955042381.html

россия

франция

великобритания

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Варвара Скокшина

россия, франция, великобритания, дмитрий песков, дональд трамп, в мире