https://ria.ru/20250124/peskov-1995307513.html

За стабилизацию Рунета отвечает Роскомнадзор, заявил Песков

За стабилизацию Рунета отвечает Роскомнадзор, заявил Песков - РИА Новости, 24.01.2025

За стабилизацию Рунета отвечает Роскомнадзор, заявил Песков

Сбои в работе Рунета фиксируются, за стабилизацию его работы отвечают профильные ведомства, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-24T12:52:00+03:00

2025-01-24T12:52:00+03:00

2025-01-24T12:52:00+03:00

россия

дмитрий песков

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

технологии

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Сбои в работе Рунета фиксируются, за стабилизацию его работы отвечают профильные ведомства, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее СМИ сообщали о сбое в работе ряда сервисов Рунета в пятницу. "Здесь все-таки нужно в Роскомнадзор вам обращаться. Действительно, сбои фиксируются. Это требует дополнительных мер для обеспечения бесперебойности работы. Соответствующие ведомства за это должны отвечать, поэтому рекомендую вам обратиться в Роскомнадзор", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, получали ли в Кремле какие-то справки об участившихся сбоях в Рунете.

https://ria.ru/20241129/roskomnadzor-1986559791.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, дмитрий песков, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), технологии