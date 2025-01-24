https://ria.ru/20250124/peskov-1995307513.html
За стабилизацию Рунета отвечает Роскомнадзор, заявил Песков
За стабилизацию Рунета отвечает Роскомнадзор, заявил Песков - РИА Новости, 24.01.2025
За стабилизацию Рунета отвечает Роскомнадзор, заявил Песков
Сбои в работе Рунета фиксируются, за стабилизацию его работы отвечают профильные ведомства, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T12:52:00+03:00
2025-01-24T12:52:00+03:00
2025-01-24T12:52:00+03:00
россия
дмитрий песков
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
технологии
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Сбои в работе Рунета фиксируются, за стабилизацию его работы отвечают профильные ведомства, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее СМИ сообщали о сбое в работе ряда сервисов Рунета в пятницу. "Здесь все-таки нужно в Роскомнадзор вам обращаться. Действительно, сбои фиксируются. Это требует дополнительных мер для обеспечения бесперебойности работы. Соответствующие ведомства за это должны отвечать, поэтому рекомендую вам обратиться в Роскомнадзор", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, получали ли в Кремле какие-то справки об участившихся сбоях в Рунете.
https://ria.ru/20241129/roskomnadzor-1986559791.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий песков, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), технологии
Россия, Дмитрий Песков, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Технологии
За стабилизацию Рунета отвечает Роскомнадзор, заявил Песков
Песков: сбои в Рунете фиксируются, за его стабилизацию отвечает Роскомнадзор