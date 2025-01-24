Рейтинг@Mail.ru
За стабилизацию Рунета отвечает Роскомнадзор, заявил Песков - РИА Новости, 24.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:52 24.01.2025
https://ria.ru/20250124/peskov-1995307513.html
За стабилизацию Рунета отвечает Роскомнадзор, заявил Песков
За стабилизацию Рунета отвечает Роскомнадзор, заявил Песков - РИА Новости, 24.01.2025
За стабилизацию Рунета отвечает Роскомнадзор, заявил Песков
Сбои в работе Рунета фиксируются, за стабилизацию его работы отвечают профильные ведомства, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T12:52:00+03:00
2025-01-24T12:52:00+03:00
россия
дмитрий песков
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
технологии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0f/1754736377_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_b63a97168e44e78bc67ecb67d37cff84.jpg
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Сбои в работе Рунета фиксируются, за стабилизацию его работы отвечают профильные ведомства, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее СМИ сообщали о сбое в работе ряда сервисов Рунета в пятницу. "Здесь все-таки нужно в Роскомнадзор вам обращаться. Действительно, сбои фиксируются. Это требует дополнительных мер для обеспечения бесперебойности работы. Соответствующие ведомства за это должны отвечать, поэтому рекомендую вам обратиться в Роскомнадзор", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, получали ли в Кремле какие-то справки об участившихся сбоях в Рунете.
https://ria.ru/20241129/roskomnadzor-1986559791.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0f/1754736377_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_3b055012a127f8bce0b490af04092b04.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, дмитрий песков, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), технологии
Россия, Дмитрий Песков, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Технологии
За стабилизацию Рунета отвечает Роскомнадзор, заявил Песков

Песков: сбои в Рунете фиксируются, за его стабилизацию отвечает Роскомнадзор

© Depositphotos.com / HayDmitriyЛюди за ноутбуками
Люди за ноутбуками - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© Depositphotos.com / HayDmitriy
Люди за ноутбуками. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Сбои в работе Рунета фиксируются, за стабилизацию его работы отвечают профильные ведомства, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее СМИ сообщали о сбое в работе ряда сервисов Рунета в пятницу.
"Здесь все-таки нужно в Роскомнадзор вам обращаться. Действительно, сбои фиксируются. Это требует дополнительных мер для обеспечения бесперебойности работы. Соответствующие ведомства за это должны отвечать, поэтому рекомендую вам обратиться в Роскомнадзор", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, получали ли в Кремле какие-то справки об участившихся сбоях в Рунете.
Интернет-сайт с видеоконтентом - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
Роскомнадзор подтвердил сбой в работе ряда сервисов Рунета
29 ноября 2024, 19:10
 
РоссияДмитрий ПесковФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Технологии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала