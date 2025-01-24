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В Кремле ответили на вопрос о выходе России из Парижского соглашения - РИА Новости, 24.01.2025
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12:47 24.01.2025 (обновлено: 12:52 24.01.2025)
https://ria.ru/20250124/peskov-1995305220.html
В Кремле ответили на вопрос о выходе России из Парижского соглашения
В Кремле ответили на вопрос о выходе России из Парижского соглашения - РИА Новости, 24.01.2025
В Кремле ответили на вопрос о выходе России из Парижского соглашения
Никаких решений насчет выхода РФ из Парижского соглашения по климату не принималось, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T12:47:00+03:00
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россия
в мире
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дмитрий песков
джо байден
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Никаких решений насчет выхода РФ из Парижского соглашения по климату не принималось, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Никаких решений на этот счет не принималось в Российской Федерации. Поэтому здесь пока не о чем говорить", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, как Кремль относится к предложению России выйти из парижского соглашения, как это сделали США.Парижское соглашение по климату было принято 12 декабря 2015 года по итогам 21-й конференции Рамочной конвенции об изменении климата (РКООНИК) в Париже. Документ подписали 175 стран, в том числе США, Китай и Россия. Правительство Соединенных Штатов официально вышло из соглашения 4 ноября 2019 года. После вступления в должность президента США Джо Байдена страна вновь присоединилась к нему 19 февраля 2021 года. Американский президент Дональд Трамп спустя несколько часов после вступления в должность в январе 2025 года снова вывел США из Парижского соглашения по климату.
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россия, в мире, сша, дмитрий песков, джо байден, дональд трамп
Россия, В мире, США, Дмитрий Песков, Джо Байден, Дональд Трамп
В Кремле ответили на вопрос о выходе России из Парижского соглашения

Песков: никаких решений по выходу России из Парижского соглашения не принималось

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Московский Кремль. Архивное фото
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Никаких решений насчет выхода РФ из Парижского соглашения по климату не принималось, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Никаких решений на этот счет не принималось в Российской Федерации. Поэтому здесь пока не о чем говорить", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, как Кремль относится к предложению России выйти из парижского соглашения, как это сделали США.
Парижское соглашение по климату было принято 12 декабря 2015 года по итогам 21-й конференции Рамочной конвенции об изменении климата (РКООНИК) в Париже. Документ подписали 175 стран, в том числе США, Китай и Россия. Правительство Соединенных Штатов официально вышло из соглашения 4 ноября 2019 года. После вступления в должность президента США Джо Байдена страна вновь присоединилась к нему 19 февраля 2021 года. Американский президент Дональд Трамп спустя несколько часов после вступления в должность в январе 2025 года снова вывел США из Парижского соглашения по климату.
Флаг России - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
Эксперт рассказал, почему Россия не выйдет из Парижского соглашения
21 января, 19:03
 
РоссияВ миреСШАДмитрий ПесковДжо БайденДональд Трамп
 
 
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