https://ria.ru/20250124/peskov-1995303643.html

В Кремле назвали основные причины конфликта на Украине

В Кремле назвали основные причины конфликта на Украине - РИА Новости, 24.01.2025

В Кремле назвали основные причины конфликта на Украине

Конфликт на Украине происходит из-за угрозы национальной безопасности России и полного отказа Запада прислушиваться к озабоченностям с российской стороны,... РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-24T12:44:00+03:00

2025-01-24T12:44:00+03:00

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украина

россия

в мире

дмитрий песков

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Конфликт на Украине происходит из-за угрозы национальной безопасности России и полного отказа Запада прислушиваться к озабоченностям с российской стороны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Этот конфликт происходит из-за угрозы национальной безопасности Российской Федерации, из-за угрозы русским, которые живут на известных территориях, из-за нежелания и полного отказа американцев и европейцев прислушиваться к озабоченности России", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

https://ria.ru/20250124/orban-1995289260.html

украина

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

украина, россия, в мире, дмитрий песков