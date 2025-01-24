https://ria.ru/20250124/peskov-1995303643.html
В Кремле назвали основные причины конфликта на Украине
В Кремле назвали основные причины конфликта на Украине - РИА Новости, 24.01.2025
В Кремле назвали основные причины конфликта на Украине
Конфликт на Украине происходит из-за угрозы национальной безопасности России и полного отказа Запада прислушиваться к озабоченностям с российской стороны,... РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T12:44:00+03:00
2025-01-24T12:44:00+03:00
2025-01-24T12:46:00+03:00
украина
россия
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дмитрий песков
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Конфликт на Украине происходит из-за угрозы национальной безопасности России и полного отказа Запада прислушиваться к озабоченностям с российской стороны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Этот конфликт происходит из-за угрозы национальной безопасности Российской Федерации, из-за угрозы русским, которые живут на известных территориях, из-за нежелания и полного отказа американцев и европейцев прислушиваться к озабоченности России", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
https://ria.ru/20250124/orban-1995289260.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, в мире, дмитрий песков
Украина, Россия, В мире, Дмитрий Песков
В Кремле назвали основные причины конфликта на Украине
Песков: конфликт на Украине происходит из-за угрозы безопасности России