https://ria.ru/20250124/peskov-1995300719.html
Песков прокомментировал призыв Трампа к ОПЕК
Песков прокомментировал призыв Трампа к ОПЕК - РИА Новости, 24.01.2025
Песков прокомментировал призыв Трампа к ОПЕК
Украинский конфликт не зависит от цен на нефть, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T12:42:00+03:00
2025-01-24T12:42:00+03:00
2025-01-24T12:45:00+03:00
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Украинский конфликт не зависит от цен на нефть, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что намерен попросить ОПЕК и, в особенности, Саудовскую Аравию снизить цены на нефть, так как он считает, что это может способствовать завершению конфликта на Украине."Этот конфликт не зависит от цен на нефть", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
https://ria.ru/20250123/neft-1995221944.html
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Украина, ОПЕК, Россия, Дональд Трамп, США, Саудовская Аравия, Дмитрий Песков, В мире
Песков прокомментировал призыв Трампа к ОПЕК
Песков заявил, что конфликт на Украине не зависит от цен на нефть