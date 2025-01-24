https://ria.ru/20250124/peskov-1995300719.html

Песков прокомментировал призыв Трампа к ОПЕК

Песков прокомментировал призыв Трампа к ОПЕК - РИА Новости, 24.01.2025

Песков прокомментировал призыв Трампа к ОПЕК

Украинский конфликт не зависит от цен на нефть, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-24T12:42:00+03:00

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украина

опек

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дональд трамп

сша

саудовская аравия

дмитрий песков

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Украинский конфликт не зависит от цен на нефть, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что намерен попросить ОПЕК и, в особенности, Саудовскую Аравию снизить цены на нефть, так как он считает, что это может способствовать завершению конфликта на Украине."Этот конфликт не зависит от цен на нефть", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

https://ria.ru/20250123/neft-1995221944.html

украина

россия

сша

саудовская аравия

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украина, опек, россия, дональд трамп, сша, саудовская аравия, дмитрий песков, в мире