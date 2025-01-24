https://ria.ru/20250124/perevod-1995235521.html

Россиян предупредили об опасности оплаты переводом по телефону

Россиян предупредили об опасности оплаты переводом по телефону - РИА Новости, 24.01.2025

Россиян предупредили об опасности оплаты переводом по телефону

Многие привыкли платить переводом за покупки на рынках или в небольших магазинах. Но это влечет за собой определенные риски, рассказал агентству “Прайм”... РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-24T02:17:00+03:00

2025-01-24T02:17:00+03:00

2025-01-24T02:19:00+03:00

анатолий миронов (адвокат)

общество

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Многие привыкли платить переводом за покупки на рынках или в небольших магазинах. Но это влечет за собой определенные риски, рассказал агентству “Прайм” заведующий филиалом московской коллегии адвокатов "Защита" Анатолий Миронов."Подобный перевод средств невозможно однозначно определить как платеж за товар или услуги. Следовательно, не исключено, что это добровольное денежное пожертвование", — пояснил адвокат.Как расходуются эти средства, неясно. Скорее всего, они идут в доход продавца, но не исключен и перевод преступникам-террористам. В этом случае рядовому покупателю грозит риск оказаться в числе пособников терроризма, что грозит уголовным наказанием и сроком до 10 лет тюрьмы.Вероятнее всего, правоохранительные органы не отправят на скамью подсудимых того, кто совершил разовую покупку без преступного умысла, например, оплатил овощи на рынке. Однако риск потерять время и нервы, разъясняя обстоятельства, все же весьма значителен, предупредил адвокат.

https://ria.ru/20241206/pokupki-1987627536.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

анатолий миронов (адвокат), общество