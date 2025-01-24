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Россиян предупредили об опасности оплаты переводом по телефону - РИА Новости, 24.01.2025
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02:17 24.01.2025 (обновлено: 02:19 24.01.2025)
https://ria.ru/20250124/perevod-1995235521.html
Россиян предупредили об опасности оплаты переводом по телефону
Россиян предупредили об опасности оплаты переводом по телефону - РИА Новости, 24.01.2025
Россиян предупредили об опасности оплаты переводом по телефону
Многие привыкли платить переводом за покупки на рынках или в небольших магазинах. Но это влечет за собой определенные риски, рассказал агентству “Прайм”... РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T02:17:00+03:00
2025-01-24T02:19:00+03:00
анатолий миронов (адвокат)
общество
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Многие привыкли платить переводом за покупки на рынках или в небольших магазинах. Но это влечет за собой определенные риски, рассказал агентству “Прайм” заведующий филиалом московской коллегии адвокатов "Защита" Анатолий Миронов.&quot;Подобный перевод средств невозможно однозначно определить как платеж за товар или услуги. Следовательно, не исключено, что это добровольное денежное пожертвование&quot;, — пояснил адвокат.Как расходуются эти средства, неясно. Скорее всего, они идут в доход продавца, но не исключен и перевод преступникам-террористам. В этом случае рядовому покупателю грозит риск оказаться в числе пособников терроризма, что грозит уголовным наказанием и сроком до 10 лет тюрьмы.Вероятнее всего, правоохранительные органы не отправят на скамью подсудимых того, кто совершил разовую покупку без преступного умысла, например, оплатил овощи на рынке. Однако риск потерять время и нервы, разъясняя обстоятельства, все же весьма значителен, предупредил адвокат.
https://ria.ru/20241206/pokupki-1987627536.html
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анатолий миронов (адвокат), общество
Анатолий Миронов (адвокат), Общество
Россиян предупредили об опасности оплаты переводом по телефону

Адвокат Миронов: оплата покупок с помощью перевода по телефону чревата рисками

© Fotolia / oatawaДевушка совершает покупки при помощи мобильного телефона
Девушка совершает покупки при помощи мобильного телефона - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© Fotolia / oatawa
Девушка совершает покупки при помощи мобильного телефона . Архивное фото
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Многие привыкли платить переводом за покупки на рынках или в небольших магазинах. Но это влечет за собой определенные риски, рассказал агентству “Прайм” заведующий филиалом московской коллегии адвокатов "Защита" Анатолий Миронов.
«

"Подобный перевод средств невозможно однозначно определить как платеж за товар или услуги. Следовательно, не исключено, что это добровольное денежное пожертвование", — пояснил адвокат.

Как расходуются эти средства, неясно. Скорее всего, они идут в доход продавца, но не исключен и перевод преступникам-террористам. В этом случае рядовому покупателю грозит риск оказаться в числе пособников терроризма, что грозит уголовным наказанием и сроком до 10 лет тюрьмы.
Вероятнее всего, правоохранительные органы не отправят на скамью подсудимых того, кто совершил разовую покупку без преступного умысла, например, оплатил овощи на рынке. Однако риск потерять время и нервы, разъясняя обстоятельства, все же весьма значителен, предупредил адвокат.
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