https://ria.ru/20250124/peregovory-1995376508.html
Путин заявил о готовности России к переговорам по украинской проблематике
Путин заявил о готовности России к переговорам по украинской проблематике - РИА Новости, 25.01.2025
Путин заявил о готовности России к переговорам по украинской проблематике
Россия готова к переговорам по украинской проблематике, но есть вопросы, которые требуют внимания, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 25.01.2025
2025-01-24T17:47:00+03:00
2025-01-24T17:47:00+03:00
2025-01-25T00:42:00+03:00
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Россия готова к переговорам по украинской проблематике, но есть вопросы, которые требуют внимания, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы всегда говорили, хочу подчеркнуть еще раз, мы готовы к этим переговорам по украинской проблематике, но здесь тоже есть вопросы, которые требуют особого внимания", - сказал глава государства во время посещения МГУ журналисту Павлу Зарубину - автору телепрограммы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".Ранее Владимир Зеленский допустил переговоры с Путиным, но потом перечислил условия, которые Москва заранее называла неприемлемыми, в частности возвращение сторон на позиции, которые были на начало российской военной спецоперации в феврале 2022 года.Российский лидер ранее выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Путин упомянул и отмену санкций против РФ.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Путин заявил о готовности России к переговорам по украинской проблематике
Путин: Россия готова к переговорам по украинской проблематике