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Путин заявил о готовности России к переговорам по украинской проблематике - РИА Новости, 25.01.2025
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17:47 24.01.2025 (обновлено: 00:42 25.01.2025)
https://ria.ru/20250124/peregovory-1995376508.html
Путин заявил о готовности России к переговорам по украинской проблематике
Путин заявил о готовности России к переговорам по украинской проблематике - РИА Новости, 25.01.2025
Путин заявил о готовности России к переговорам по украинской проблематике
Россия готова к переговорам по украинской проблематике, но есть вопросы, которые требуют внимания, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 25.01.2025
2025-01-24T17:47:00+03:00
2025-01-25T00:42:00+03:00
россия
владимир путин
украина
в мире
москва
владимир зеленский
нато
павел зарубин
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Россия готова к переговорам по украинской проблематике, но есть вопросы, которые требуют внимания, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы всегда говорили, хочу подчеркнуть еще раз, мы готовы к этим переговорам по украинской проблематике, но здесь тоже есть вопросы, которые требуют особого внимания", - сказал глава государства во время посещения МГУ журналисту Павлу Зарубину - автору телепрограммы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".Ранее Владимир Зеленский допустил переговоры с Путиным, но потом перечислил условия, которые Москва заранее называла неприемлемыми, в частности возвращение сторон на позиции, которые были на начало российской военной спецоперации в феврале 2022 года.Российский лидер ранее выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Путин упомянул и отмену санкций против РФ.
https://ria.ru/20250124/putin-1995378818.html
https://ria.ru/20250124/putin-1995376399.html
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россия, владимир путин, украина, в мире, москва, владимир зеленский, нато, павел зарубин
Россия, Владимир Путин, Украина, В мире, Москва, Владимир Зеленский, НАТО, Павел Зарубин
Путин заявил о готовности России к переговорам по украинской проблематике

Путин: Россия готова к переговорам по украинской проблематике

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Россия готова к переговорам по украинской проблематике, но есть вопросы, которые требуют внимания, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы всегда говорили, хочу подчеркнуть еще раз, мы готовы к этим переговорам по украинской проблематике, но здесь тоже есть вопросы, которые требуют особого внимания", - сказал глава государства во время посещения МГУ журналисту Павлу Зарубину - автору телепрограммы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
"Хомячат за обе щеки". Путин оценил размер финансовой помощи Украине
Вчера, 17:56
Ранее Владимир Зеленский допустил переговоры с Путиным, но потом перечислил условия, которые Москва заранее называла неприемлемыми, в частности возвращение сторон на позиции, которые были на начало российской военной спецоперации в феврале 2022 года.
Российский лидер ранее выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Путин упомянул и отмену санкций против РФ.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
Путин прокомментировал возможные переговоры с Украиной
Вчера, 17:46
 
РоссияВладимир ПутинУкраинаВ миреМоскваВладимир ЗеленскийНАТОПавел Зарубин
 
 
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