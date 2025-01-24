https://ria.ru/20250124/peregovory-1995376508.html

Путин заявил о готовности России к переговорам по украинской проблематике

Путин заявил о готовности России к переговорам по украинской проблематике - РИА Новости, 25.01.2025

Путин заявил о готовности России к переговорам по украинской проблематике

Россия готова к переговорам по украинской проблематике, но есть вопросы, которые требуют внимания, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 25.01.2025

2025-01-24T17:47:00+03:00

2025-01-24T17:47:00+03:00

2025-01-25T00:42:00+03:00

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Россия готова к переговорам по украинской проблематике, но есть вопросы, которые требуют внимания, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы всегда говорили, хочу подчеркнуть еще раз, мы готовы к этим переговорам по украинской проблематике, но здесь тоже есть вопросы, которые требуют особого внимания", - сказал глава государства во время посещения МГУ журналисту Павлу Зарубину - автору телепрограммы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".Ранее Владимир Зеленский допустил переговоры с Путиным, но потом перечислил условия, которые Москва заранее называла неприемлемыми, в частности возвращение сторон на позиции, которые были на начало российской военной спецоперации в феврале 2022 года.Российский лидер ранее выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Путин упомянул и отмену санкций против РФ.

https://ria.ru/20250124/putin-1995378818.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, владимир путин, украина, в мире, москва, владимир зеленский, нато, павел зарубин