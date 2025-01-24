МИД Израиля опроверг возможность передачи трофейного оружия Украине
МИД Израиля опроверг возможность передачи захваченного ЦАХАЛ оружия Украине
Здание МИД Израиля в Иерусалиме. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 24 янв — РИА Новости. Израиль не собирается передавать Украине трофейное оружие, захваченное ЦАХАЛ, заявления Киева по этой теме лишены оснований, сказал РИА Новости представитель МИД Израиля.
"Сообщения необоснованны. В политике государства Израиль по этому вопросу нет никаких изменений", — заявил собеседник агентства.
Как утверждает украинское посольство, на недавней встрече глава дипмиссии в еврейском государстве Евгений Корнийчук поблагодарил замглавы МИД Израиля Шарен Хаскель за выдвинутую ею в парламенте инициативу передать ВСУ оружие российского производства, захваченное в Ливане или на других фронтах. Украинский дипломат выразил надежду на положительное продвижение этой идеи.
Представитель МИД Израиля пояснил, что Хаскель выдвинула эту инициативу во время работы в парламенте до назначения заместителем министра иностранных дел, что никак не изменило политику Тель-Авива в вопросе отказа от поставок оружия Украине.
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Израильская государственная телерадиокомпания Kan уточнила, что Хаскель была депутатом парламента от оппозиции, но после включения ее партии в правительство и назначения на пост замглавы МИД она отозвала свою подпись под инициативой.
В посольстве России в Тель-Авиве в ответ на запрос РИА Новости подчеркнули, что не видят смысла реагировать на очередные провокационные попытки Киева выдать желаемое за действительное.
Израиль последовательно воздерживается от передачи военного снаряжения и вооружений Киеву, ограничиваясь гуманитарной помощью. Украинские власти неоднократно просили Тель-Авив предоставить средства противоракетной и противовоздушной обороны.