Рейтинг@Mail.ru
МИД Израиля опроверг возможность передачи трофейного оружия Украине - РИА Новости, 24.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:35 24.01.2025 (обновлено: 09:32 24.01.2025)
https://ria.ru/20250124/oruzhie-1995240647.html
МИД Израиля опроверг возможность передачи трофейного оружия Украине
МИД Израиля опроверг возможность передачи трофейного оружия Украине - РИА Новости, 24.01.2025
МИД Израиля опроверг возможность передачи трофейного оружия Украине
Израиль не собирается передавать Украине трофейное оружие, захваченное ЦАХАЛ, заявления Киева по этой теме лишены оснований, сказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T03:35:00+03:00
2025-01-24T09:32:00+03:00
в мире
израиль
украина
киев
биньямин нетаньяху
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150223/15/1502231541_0:213:2288:1500_1920x0_80_0_0_86a13bcd4414856d2ad4f5a8126dd203.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 24 янв — РИА Новости. Израиль не собирается передавать Украине трофейное оружие, захваченное ЦАХАЛ, заявления Киева по этой теме лишены оснований, сказал РИА Новости представитель МИД Израиля."Сообщения необоснованны. В политике государства Израиль по этому вопросу нет никаких изменений", — заявил собеседник агентства.Представитель МИД Израиля пояснил, что Хаскель выдвинула эту инициативу во время работы в парламенте до назначения заместителем министра иностранных дел, что никак не изменило политику Тель-Авива в вопросе отказа от поставок оружия Украине.Израильская государственная телерадиокомпания Kan уточнила, что Хаскель была депутатом парламента от оппозиции, но после включения ее партии в правительство и назначения на пост замглавы МИД она отозвала свою подпись под инициативой.В посольстве России в Тель-Авиве в ответ на запрос РИА Новости подчеркнули, что не видят смысла реагировать на очередные провокационные попытки Киева выдать желаемое за действительное.
https://ria.ru/20250120/zelenskiy-1994547824.html
https://ria.ru/20240701/nebenzya-1956739517.html
https://ria.ru/20250115/ukraina-1993858887.html
израиль
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150223/15/1502231541_3:0:2286:1712_1920x0_80_0_0_f92af70b7009099d875551ce51d2f104.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, украина, киев, биньямин нетаньяху
В мире, Израиль, Украина, Киев, Биньямин Нетаньяху
МИД Израиля опроверг возможность передачи трофейного оружия Украине

МИД Израиля опроверг возможность передачи захваченного ЦАХАЛ оружия Украине

© Public Domain/Almog Здание МИД Израиля в Иерусалиме
Здание МИД Израиля в Иерусалиме - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© Public Domain/Almog
Здание МИД Израиля в Иерусалиме. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТЕЛЬ-АВИВ, 24 янв — РИА Новости. Израиль не собирается передавать Украине трофейное оружие, захваченное ЦАХАЛ, заявления Киева по этой теме лишены оснований, сказал РИА Новости представитель МИД Израиля.
"Сообщения необоснованны. В политике государства Израиль по этому вопросу нет никаких изменений", — заявил собеседник агентства.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
К Зеленскому обратились с неожиданным вопросом после слов об Израиле
20 января, 08:53

Как утверждает украинское посольство, на недавней встрече глава дипмиссии в еврейском государстве Евгений Корнийчук поблагодарил замглавы МИД Израиля Шарен Хаскель за выдвинутую ею в парламенте инициативу передать ВСУ оружие российского производства, захваченное в Ливане или на других фронтах. Украинский дипломат выразил надежду на положительное продвижение этой идеи.

Представитель МИД Израиля пояснил, что Хаскель выдвинула эту инициативу во время работы в парламенте до назначения заместителем министра иностранных дел, что никак не изменило политику Тель-Авива в вопросе отказа от поставок оружия Украине.
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
Небензя оценил вероятность отправки Израилем систем ПВО Patriot Украине
1 июля 2024, 20:21
Израильская государственная телерадиокомпания Kan уточнила, что Хаскель была депутатом парламента от оппозиции, но после включения ее партии в правительство и назначения на пост замглавы МИД она отозвала свою подпись под инициативой.
В посольстве России в Тель-Авиве в ответ на запрос РИА Новости подчеркнули, что не видят смысла реагировать на очередные провокационные попытки Киева выдать желаемое за действительное.

Израиль последовательно воздерживается от передачи военного снаряжения и вооружений Киеву, ограничиваясь гуманитарной помощью. Украинские власти неоднократно просили Тель-Авив предоставить средства противоракетной и противовоздушной обороны.

Флаг Германии над зданием Бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
Опрос показал, сколько немцев против продолжения поставок оружия на Украину
15 января, 15:34
 
В миреИзраильУкраинаКиевБиньямин Нетаньяху
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала