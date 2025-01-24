https://ria.ru/20250124/oruzhie-1995240647.html

МИД Израиля опроверг возможность передачи трофейного оружия Украине

МИД Израиля опроверг возможность передачи трофейного оружия Украине - РИА Новости, 24.01.2025

МИД Израиля опроверг возможность передачи трофейного оружия Украине

Израиль не собирается передавать Украине трофейное оружие, захваченное ЦАХАЛ, заявления Киева по этой теме лишены оснований, сказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-24T03:35:00+03:00

2025-01-24T03:35:00+03:00

2025-01-24T09:32:00+03:00

в мире

израиль

украина

киев

биньямин нетаньяху

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150223/15/1502231541_0:213:2288:1500_1920x0_80_0_0_86a13bcd4414856d2ad4f5a8126dd203.jpg

ТЕЛЬ-АВИВ, 24 янв — РИА Новости. Израиль не собирается передавать Украине трофейное оружие, захваченное ЦАХАЛ, заявления Киева по этой теме лишены оснований, сказал РИА Новости представитель МИД Израиля."Сообщения необоснованны. В политике государства Израиль по этому вопросу нет никаких изменений", — заявил собеседник агентства.Представитель МИД Израиля пояснил, что Хаскель выдвинула эту инициативу во время работы в парламенте до назначения заместителем министра иностранных дел, что никак не изменило политику Тель-Авива в вопросе отказа от поставок оружия Украине.Израильская государственная телерадиокомпания Kan уточнила, что Хаскель была депутатом парламента от оппозиции, но после включения ее партии в правительство и назначения на пост замглавы МИД она отозвала свою подпись под инициативой.В посольстве России в Тель-Авиве в ответ на запрос РИА Новости подчеркнули, что не видят смысла реагировать на очередные провокационные попытки Киева выдать желаемое за действительное.

https://ria.ru/20250120/zelenskiy-1994547824.html

https://ria.ru/20240701/nebenzya-1956739517.html

https://ria.ru/20250115/ukraina-1993858887.html

израиль

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, украина, киев, биньямин нетаньяху