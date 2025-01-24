https://ria.ru/20250124/orden-1995406061.html

Путин наградил коллектив медчасти в Курской области Орденом Пирогова

Путин наградил коллектив медчасти в Курской области Орденом Пирогова - РИА Новости, 24.01.2025

Путин наградил коллектив медчасти в Курской области Орденом Пирогова

Президент России Владимир Путин наградил коллектив медико-санитарной части №125 в Курской области Орденом Пирогова за профессионализм при оказании медпомощи в... РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-24T21:27:00+03:00

2025-01-24T21:27:00+03:00

2025-01-24T21:27:00+03:00

общество

россия

курская область

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/16/1729482415_0:155:3048:1871_1920x0_80_0_0_62f5763c7c3a29879033a7ea6651bf8b.jpg

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил коллектив медико-санитарной части №125 в Курской области Орденом Пирогова за профессионализм при оказании медпомощи в экстремальных условиях. Указ президента о награждении государственными наградами опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. "За высокий профессионализм при оказании медицинской помощи в экстремальных условиях наградить Орденом Пирогова коллектив федерального государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Медико-санитарная часть №125" Федерального медико-биологического агентства, Курская область", - говорится в документе.

https://ria.ru/20250124/medal-1995405645.html

россия

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, курская область, владимир путин