https://ria.ru/20250124/orden-1995406061.html
Путин наградил коллектив медчасти в Курской области Орденом Пирогова
Путин наградил коллектив медчасти в Курской области Орденом Пирогова - РИА Новости, 24.01.2025
Путин наградил коллектив медчасти в Курской области Орденом Пирогова
Президент России Владимир Путин наградил коллектив медико-санитарной части №125 в Курской области Орденом Пирогова за профессионализм при оказании медпомощи в... РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T21:27:00+03:00
2025-01-24T21:27:00+03:00
2025-01-24T21:27:00+03:00
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курская область
владимир путин
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил коллектив медико-санитарной части №125 в Курской области Орденом Пирогова за профессионализм при оказании медпомощи в экстремальных условиях. Указ президента о награждении государственными наградами опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. "За высокий профессионализм при оказании медицинской помощи в экстремальных условиях наградить Орденом Пирогова коллектив федерального государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Медико-санитарная часть №125" Федерального медико-биологического агентства, Курская область", - говорится в документе.
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общество, россия, курская область, владимир путин
Общество, Россия, Курская область, Владимир Путин
Путин наградил коллектив медчасти в Курской области Орденом Пирогова
Путин наградил коллектив медчасти №125 в Курской области Орденом Пирогова