https://ria.ru/20250124/orden-1995402725.html
Путин наградил коллектив "Комсомольской правды" орденом почета
Путин наградил коллектив "Комсомольской правды" орденом почета - РИА Новости, 24.01.2025
Путин наградил коллектив "Комсомольской правды" орденом почета
Президент России Владимир Путин наградил орденом почёта коллектив издательского дома "Комсомольская правда", соответствующий указ размещен на сайте официального РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T20:50:00+03:00
2025-01-24T20:50:00+03:00
2025-01-24T21:12:00+03:00
россия
владимир путин
комсомольская правда (издательство)
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил орденом почёта коллектив издательского дома "Комсомольская правда", соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов."Орденом почета коллектив акционерного общества "Издательский дом "Комсомольская правда", город Москва", - говорится в документе.
https://ria.ru/20250124/solovev-1995403783.html
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россия, владимир путин, комсомольская правда (издательство)
Россия, Владимир Путин, Комсомольская правда (издательство)
Путин наградил коллектив "Комсомольской правды" орденом почета
Путин наградил коллектив ИД "Комсомольская правда" орденом почета