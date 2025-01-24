https://ria.ru/20250124/orban-1995289260.html

Орбан призвал ЕС отстаивать интересы своих стран перед Украиной

Орбан призвал ЕС отстаивать интересы своих стран перед Украиной - РИА Новости, 24.01.2025

Орбан призвал ЕС отстаивать интересы своих стран перед Украиной

Евросоюз должен отстаивать интересы своих стран-членов из центральной Европы перед Украиной, которая препятствует энергоснабжению Венгрии и Словакии, а не... РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-24T12:07:00+03:00

2025-01-24T12:07:00+03:00

2025-01-24T12:07:00+03:00

россия

украина

венгрия

виктор орбан

дональд трамп

евросоюз

турецкий поток

санкции в отношении россии

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БУДАПЕШТ, 24 янв - РИА Новости. Евросоюз должен отстаивать интересы своих стран-членов из центральной Европы перед Украиной, которая препятствует энергоснабжению Венгрии и Словакии, а не наоборот, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. В своем выступлении венгерский премьер уточнил, что санкции против РФ будут продлены, только если Украина вернет транзит газа, прекратит атаки на "Турецкий поток" и перестанет угрожать транзиту нефти из России по своей территории. По его словам, Будапешт уже лишился более 18 миллиардов евро из-за санкций, поэтому сейчас "нажал ручной тормоз" и просит Евросоюз обдумать целесообразность дальнейшего их продления. "Надо, чтобы в Брюсселе позвонили и сказали "дорогие украинские товарищи, вы хорошо поработали, хватит, так делать вы не можете"... Словакия и Венгрия - члены ЕС, а Украина - страна-кандидат, и Брюсселю надо представлять наши интересы - надо понять, что вы, дорогие украинские товарищи, не можете облапошивать центрально-европейские страны, которые к тому же, обслуживая ваши интересы, платят цену за санкции", - сказал Орбан в эфире радио Kossuth. Он подчеркнул, что "если у Брюсселя есть воля", то "это вопрос одного телефонного звонка". "Я пытаюсь убедить друзей в Брюсселе, чтобы они нам помогли и представляли не интересы Украины перед Венгрией, а интересы стран центральной Европы перед Украиной... И не нас пытались убедить не прекращать санкции, а убеждали украинцев обеспечить условия для продления санкций", - отметил Орбан, добавив, что сейчас на эту тему продолжается дискуссия между Будапештом и Брюсселем. Ранее сообщалось, что постоянные представители стран-членов Евросоюза на заседании в пятницу попытаются согласовать очередное продление на полгода экономических санкций против России, которые ранее угрожала заблокировать Венгрия. В настоящее время санкции действуют до 31 января, они должны быть продлены, соответственно, до 31 июля 2025 года. Ранее Орбан заявил, что со вступлением в должность избранного президента США Дональда Трампа начинается новая эпоха, Евросоюзу пришло время "выкинуть санкции в окно" и установить отношения с РФ без них. Ранее официальный представитель внешнеполитической службы союза Анитта Хиппер на фоне информации о намерении Венгрии бойкотировать очередное продление антироссийских мер, заявляла, что Евросоюз пытается договориться о продлении экономических санкций против России, которые истекают в конце января, но не комментирует возможное обращение к правительству Бельгии о блокировании активов РФ на случай, если не удастся продлить такие санкции.

https://ria.ru/20250118/krizis-1994393325.html

https://ria.ru/20250124/vengriya-1995273551.html

https://ria.ru/20250120/orban-1994664064.html

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россия, украина, венгрия, виктор орбан, дональд трамп, евросоюз, турецкий поток, санкции в отношении россии, в мире