https://ria.ru/20250124/orban-1995264311.html

Орбан назвал условия для продления санкций против России

Орбан назвал условия для продления санкций против России - РИА Новости, 24.01.2025

Орбан назвал условия для продления санкций против России

Санкции против РФ будут продлены, только если Украина вернет транзит газа, прекратит атаки на "Турецкий поток" и перестанет угрожать транзиту нефти, заявил... РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-24T10:02:00+03:00

2025-01-24T10:02:00+03:00

2025-01-24T10:31:00+03:00

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украина

турецкий поток

в мире

санкции в отношении россии

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БУДАПЕШТ, 24 янв - РИА Новости. Санкции против РФ будут продлены, только если Украина вернет транзит газа, прекратит атаки на "Турецкий поток" и перестанет угрожать транзиту нефти, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth."Это нехорошо, что мы поддерживаем санкционные меры, которые помогут Украине, а они нас облапошивают. Я сказал коллегам (по ЕС - ред.), что... если Украина хочет помощи, например, в санкциях против России, то, пожалуйста, пусть запустят снова транзит газа и позволят странам Центральной Европы, в том числе Венгрии, получать через них необходимый нам газ", - сказал Орбан.Он добавил, что Украина также не должна "нападать всякими полулегальными и легальными военными средствами на тот маршрут, через который мы сейчас получаем газ", к ним относятся и компрессорные станции "Турецкого потока" на территории РФ.Третьим условием Орбан назвал "гарантии, что то безобразие, которое сделали с газом не повторилось с нефтью, потому что она тоже идет через Украину"."Если вы (Украина - ред.) хотите, чтобы Европа и дальше продляла санкции (против РФ - ред.), а мы платим за это цену, то хотя бы сделайте так, чтобы уменьшить наши денежные потери", - заключил венгерский премьер.

https://ria.ru/20250118/panchenko-1994381017.html

https://ria.ru/20250124/sanktsii-1995251761.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, украина, турецкий поток, в мире, санкции в отношении россии