Рейтинг@Mail.ru
Орбан назвал условия для продления санкций против России - РИА Новости, 24.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:02 24.01.2025 (обновлено: 10:31 24.01.2025)
https://ria.ru/20250124/orban-1995264311.html
Орбан назвал условия для продления санкций против России
Орбан назвал условия для продления санкций против России - РИА Новости, 24.01.2025
Орбан назвал условия для продления санкций против России
Санкции против РФ будут продлены, только если Украина вернет транзит газа, прекратит атаки на "Турецкий поток" и перестанет угрожать транзиту нефти, заявил... РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T10:02:00+03:00
2025-01-24T10:31:00+03:00
россия
украина
турецкий поток
в мире
санкции в отношении россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/16/1994974766_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_1a49052dc175f6be37dcdbfbea60f6fd.jpg
БУДАПЕШТ, 24 янв - РИА Новости. Санкции против РФ будут продлены, только если Украина вернет транзит газа, прекратит атаки на "Турецкий поток" и перестанет угрожать транзиту нефти, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth."Это нехорошо, что мы поддерживаем санкционные меры, которые помогут Украине, а они нас облапошивают. Я сказал коллегам (по ЕС - ред.), что... если Украина хочет помощи, например, в санкциях против России, то, пожалуйста, пусть запустят снова транзит газа и позволят странам Центральной Европы, в том числе Венгрии, получать через них необходимый нам газ", - сказал Орбан.Он добавил, что Украина также не должна "нападать всякими полулегальными и легальными военными средствами на тот маршрут, через который мы сейчас получаем газ", к ним относятся и компрессорные станции "Турецкого потока" на территории РФ.Третьим условием Орбан назвал "гарантии, что то безобразие, которое сделали с газом не повторилось с нефтью, потому что она тоже идет через Украину"."Если вы (Украина - ред.) хотите, чтобы Европа и дальше продляла санкции (против РФ - ред.), а мы платим за это цену, то хотя бы сделайте так, чтобы уменьшить наши денежные потери", - заключил венгерский премьер.
https://ria.ru/20250118/panchenko-1994381017.html
https://ria.ru/20250124/sanktsii-1995251761.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/16/1994974766_199:0:2866:2000_1920x0_80_0_0_e2071ef2b70008e974503e7cfd7dc6f4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, турецкий поток, в мире, санкции в отношении россии
Россия, Украина, Турецкий поток, В мире, Санкции в отношении России
Орбан назвал условия для продления санкций против России

Орбан: санкции против России продлят, если Украина вернет транзит газа

© Getty Images / Zuzana GogovaПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© Getty Images / Zuzana Gogova
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БУДАПЕШТ, 24 янв - РИА Новости. Санкции против РФ будут продлены, только если Украина вернет транзит газа, прекратит атаки на "Турецкий поток" и перестанет угрожать транзиту нефти, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth.
"Это нехорошо, что мы поддерживаем санкционные меры, которые помогут Украине, а они нас облапошивают. Я сказал коллегам (по ЕС - ред.), что... если Украина хочет помощи, например, в санкциях против России, то, пожалуйста, пусть запустят снова транзит газа и позволят странам Центральной Европы, в том числе Венгрии, получать через них необходимый нам газ", - сказал Орбан.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
На Украине назвали главную цель Запада после слов Орбана о конфликте
18 января, 16:00
Он добавил, что Украина также не должна "нападать всякими полулегальными и легальными военными средствами на тот маршрут, через который мы сейчас получаем газ", к ним относятся и компрессорные станции "Турецкого потока" на территории РФ.
Третьим условием Орбан назвал "гарантии, что то безобразие, которое сделали с газом не повторилось с нефтью, потому что она тоже идет через Украину".
"Если вы (Украина - ред.) хотите, чтобы Европа и дальше продляла санкции (против РФ - ред.), а мы платим за это цену, то хотя бы сделайте так, чтобы уменьшить наши денежные потери", - заключил венгерский премьер.
Замок Ласточкино гнездо в поселке Гаспра в Крыму - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
В Крыму оценили шансы на снятие западных санкций с России
07:49
 
РоссияУкраинаТурецкий потокВ миреСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала