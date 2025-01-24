Орбан назвал условия для продления санкций против России
Орбан: санкции против России продлят, если Украина вернет транзит газа
© Getty Images / Zuzana GogovaПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
© Getty Images / Zuzana Gogova
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 24 янв - РИА Новости. Санкции против РФ будут продлены, только если Украина вернет транзит газа, прекратит атаки на "Турецкий поток" и перестанет угрожать транзиту нефти, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth.
"Это нехорошо, что мы поддерживаем санкционные меры, которые помогут Украине, а они нас облапошивают. Я сказал коллегам (по ЕС - ред.), что... если Украина хочет помощи, например, в санкциях против России, то, пожалуйста, пусть запустят снова транзит газа и позволят странам Центральной Европы, в том числе Венгрии, получать через них необходимый нам газ", - сказал Орбан.
Он добавил, что Украина также не должна "нападать всякими полулегальными и легальными военными средствами на тот маршрут, через который мы сейчас получаем газ", к ним относятся и компрессорные станции "Турецкого потока" на территории РФ.
Третьим условием Орбан назвал "гарантии, что то безобразие, которое сделали с газом не повторилось с нефтью, потому что она тоже идет через Украину".
"Если вы (Украина - ред.) хотите, чтобы Европа и дальше продляла санкции (против РФ - ред.), а мы платим за это цену, то хотя бы сделайте так, чтобы уменьшить наши денежные потери", - заключил венгерский премьер.