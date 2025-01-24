https://ria.ru/20250124/opros-1995392796.html

Опрос показал рост уровня коррупции на Украине

Опрос показал рост уровня коррупции на Украине - РИА Новости, 24.01.2025

Опрос показал рост уровня коррупции на Украине

Почти 70% граждан Украины отмечают, что в 2024 году уровень коррупции в стране существенно вырос, свидетельствуют данные опроса, проведенного Национальным... РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-24T19:17:00+03:00

2025-01-24T19:17:00+03:00

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МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Почти 70% граждан Украины отмечают, что в 2024 году уровень коррупции в стране существенно вырос, свидетельствуют данные опроса, проведенного Национальным агентством по вопросам предотвращения коррупции. Согласно графику, представленному в исследовании, 35,6% респондентов заявили, что коррупция "очень выросла", а 33,5% украинцев считают, что она "скорее выросла". При этом 25,4% граждан Украины считают, что уровень коррупции не изменился. В сравнении с 2023 годом количество тех, кто считает, что уровень коррупции на Украине стал выше, выросло на 7,9%. Отмечается, что на данный момент граждане Украины считают коррупцию главной проблемой после конфликта с РФ. "На отношение общества к коррупции влияет ряд факторов, среди которых главными являются истощенность украинцев войной, традиционно высокий уровень недоверия к государству и постоянное освещение коррупции в информационном пространстве", — приводятся на сайте НАПК слова председателя агентства Виктора Павлущика. Опрос проводился среди населения и представителей бизнеса. В первом случае использовался метод интервью, в нем приняли участие почти 2,5 тысячи респондентов, максимальная погрешность составила 2%. Опрос бизнесменов проводился методом телефонного интервью, на вопрос ответили 1,2 тысячи человек, максимальная погрешность - 3%.

https://ria.ru/20250124/putin-1995378818.html

https://ria.ru/20250124/evrokomissija-1995320046.html

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