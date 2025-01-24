https://ria.ru/20250124/oon-1995399209.html

В ООН поддержали возможность переговоров между Россией и США

В ООН поддержали возможность переговоров между Россией и США - РИА Новости, 24.01.2025

В ООН поддержали возможность переговоров между Россией и США

ООН поддерживает возможное проведение переговоров между президентом РФ Владимиром Путиным и его американским коллегой Дональдом Трампом, заявил заместитель... РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-24T20:29:00+03:00

2025-01-24T20:29:00+03:00

2025-01-24T20:42:00+03:00

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ООН, 24 янв – РИА Новости. ООН поддерживает возможное проведение переговоров между президентом РФ Владимиром Путиным и его американским коллегой Дональдом Трампом, заявил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.Трамп ранее сообщал, что хотел бы провести встречу с Путиным для завершения конфликта на Украине. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, в свою очередь, отмечал, что Путин готов к контактам с Трампом."Мы поддерживаем все переговоры между руководством Соединенных Штатов и Российской Федерации", – сказал Хак в ходе брифинга для журналистов, отвечая на соответствующий вопрос.

https://ria.ru/20250124/tramp-1995394119.html

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в мире, россия, украина, владимир путин, дональд трамп, фархан хак, оон, сша