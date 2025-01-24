https://ria.ru/20250124/ogranicheniya-1995243808.html

В аэропортах пяти городов России ввели временные ограничения

В аэропортах пяти городов России ввели временные ограничения - РИА Новости, 24.01.2025

В аэропортах пяти городов России ввели временные ограничения

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Казани, Нижнекамска, Пензы, Самары и Саратова, сообщил официальный представитель... РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-24T05:18:00+03:00

2025-01-24T05:18:00+03:00

2025-01-24T05:18:00+03:00

казань

нижнекамск

пенза

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Казани, Нижнекамска, Пензы, Самары и Саратова, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. "Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на прием и выпуск ВС сегодня ранним утром введены в аэропортах: Казань, Нижнекамск, Пенза, Самара, Саратов", - говорится в сообщении. Отмечается, что экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

https://ria.ru/20250124/rosiaviatsiya-1995239495.html

казань

нижнекамск

пенза

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казань, нижнекамск, пенза, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)