https://ria.ru/20250124/ogloblin-1995293827.html

По делу генерал-майора Оглоблина завершили следственные действия

По делу генерал-майора Оглоблина завершили следственные действия - РИА Новости, 24.01.2025

По делу генерал-майора Оглоблина завершили следственные действия

Завершены следственные действия по делу генерал-майора Александра Оглоблина, обвиняемого в получении взятки в 12 миллионов рублей от пермского завода "Телта",... РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-24T12:23:00+03:00

2025-01-24T12:23:00+03:00

2025-01-24T12:39:00+03:00

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

россия

вадим шамарин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0e/1772788901_0:463:909:974_1920x0_80_0_0_16b75b890c7ee706720bc123159d4593.jpg

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Завершены следственные действия по делу генерал-майора Александра Оглоблина, обвиняемого в получении взятки в 12 миллионов рублей от пермского завода "Телта", сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ."Следственным комитетом России завершены следственные действия по уголовному делу в отношении бывшего начальника управления планирования связи Главного управления связи Вооруженных сил России генерал-майора Александра Оглоблина. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере при исполнении государственного оборонного заказа (части шестой статьи 290 УК РФ)", - говорится в сообщении.Следствие установило, что в 2016-2021 годах при исполнении гособоронзаказа Минобороны заключило контракты с ОАО "Пермский телефонный завод "Телта" на сумму свыше 1,2 миллиарда рублей, контроль за исполнением которых осуществлял Оглоблин. В этот период, как отмечает СК, он получил взятку в размере 12 миллионов рублей за покровительство. По решению суда Оглоблин арестован.Ранее СК сообщил об окончании следствия в отношении начальника Главного управления связи – замглавы Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Вадима Шамарина, который обвиняется в получении от "Телты" взятки в 36 миллионов рублей.Как рассказывал РИА Новости адвокат Шамарина Игорь Дюкин, дело против его подзащитного строится, в том числе, на показаниях Оглоблина - бывшего подчиненного Шамарина.

https://ria.ru/20250102/veshkin-1992299320.html

https://ria.ru/20241229/vzyatka-1992004597.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, следственный комитет россии (ск рф), россия, вадим шамарин