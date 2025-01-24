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По делу генерал-майора Оглоблина завершили следственные действия - РИА Новости, 24.01.2025
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12:23 24.01.2025 (обновлено: 12:39 24.01.2025)
https://ria.ru/20250124/ogloblin-1995293827.html
По делу генерал-майора Оглоблина завершили следственные действия
По делу генерал-майора Оглоблина завершили следственные действия - РИА Новости, 24.01.2025
По делу генерал-майора Оглоблина завершили следственные действия
Завершены следственные действия по делу генерал-майора Александра Оглоблина, обвиняемого в получении взятки в 12 миллионов рублей от пермского завода "Телта",... РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T12:23:00+03:00
2025-01-24T12:39:00+03:00
происшествия
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россия
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Завершены следственные действия по делу генерал-майора Александра Оглоблина, обвиняемого в получении взятки в 12 миллионов рублей от пермского завода "Телта", сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ."Следственным комитетом России завершены следственные действия по уголовному делу в отношении бывшего начальника управления планирования связи Главного управления связи Вооруженных сил России генерал-майора Александра Оглоблина. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере при исполнении государственного оборонного заказа (части шестой статьи 290 УК РФ)", - говорится в сообщении.Следствие установило, что в 2016-2021 годах при исполнении гособоронзаказа Минобороны заключило контракты с ОАО "Пермский телефонный завод "Телта" на сумму свыше 1,2 миллиарда рублей, контроль за исполнением которых осуществлял Оглоблин. В этот период, как отмечает СК, он получил взятку в размере 12 миллионов рублей за покровительство. По решению суда Оглоблин арестован.Ранее СК сообщил об окончании следствия в отношении начальника Главного управления связи – замглавы Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Вадима Шамарина, который обвиняется в получении от "Телты" взятки в 36 миллионов рублей.Как рассказывал РИА Новости адвокат Шамарина Игорь Дюкин, дело против его подзащитного строится, в том числе, на показаниях Оглоблина - бывшего подчиненного Шамарина.
https://ria.ru/20250102/veshkin-1992299320.html
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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), россия, вадим шамарин
Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Вадим Шамарин
По делу генерал-майора Оглоблина завершили следственные действия

По делу генерал-майора Оглоблина о взятке завершили следственные действия

© РИА Новости / Пресс-служба Московского гарнизонного военного суда | Перейти в медиабанкБывший начальник 1-го управления Главного управления связи Минобороны РФ генерал-майор Александр Оглоблин в Московском гарнизонном военном суде
Бывший начальник 1-го управления Главного управления связи Минобороны РФ генерал-майор Александр Оглоблин в Московском гарнизонном военном суде - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Московского гарнизонного военного суда
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Бывший начальник 1-го управления Главного управления связи Минобороны РФ генерал-майор Александр Оглоблин в Московском гарнизонном военном суде. Архивное фото
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Завершены следственные действия по делу генерал-майора Александра Оглоблина, обвиняемого в получении взятки в 12 миллионов рублей от пермского завода "Телта", сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.
"Следственным комитетом России завершены следственные действия по уголовному делу в отношении бывшего начальника управления планирования связи Главного управления связи Вооруженных сил России генерал-майора Александра Оглоблина. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере при исполнении государственного оборонного заказа (части шестой статьи 290 УК РФ)", - говорится в сообщении.
Заместитель начальника Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова Павел Вешкин - РИА Новости, 1920, 02.01.2025
Замглавы Военно-медицинской академии Минобороны обвинили во взятке
2 января, 10:48
Следствие установило, что в 2016-2021 годах при исполнении гособоронзаказа Минобороны заключило контракты с ОАО "Пермский телефонный завод "Телта" на сумму свыше 1,2 миллиарда рублей, контроль за исполнением которых осуществлял Оглоблин. В этот период, как отмечает СК, он получил взятку в размере 12 миллионов рублей за покровительство. По решению суда Оглоблин арестован.
Ранее СК сообщил об окончании следствия в отношении начальника Главного управления связи – замглавы Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Вадима Шамарина, который обвиняется в получении от "Телты" взятки в 36 миллионов рублей.
Как рассказывал РИА Новости адвокат Шамарина Игорь Дюкин, дело против его подзащитного строится, в том числе, на показаниях Оглоблина - бывшего подчиненного Шамарина.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 29.12.2024
Замглавы белгородского Фонда ЖКХ задержали по подозрению в получении взятки
29 декабря 2024, 17:13
 
ПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)РоссияВадим Шамарин
 
 
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