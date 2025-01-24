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Число пострадавших при обстреле Горловки увеличилось до четырех
Число пострадавших при обстреле Горловки увеличилось до четырех - РИА Новости, 24.01.2025
Число пострадавших при обстреле Горловки увеличилось до четырех
Число пострадавших в результате обстрела украинскими войсками Горловки в ДНР увеличилось до четырех, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T15:57:00+03:00
2025-01-24T15:57:00+03:00
2025-01-24T15:58:00+03:00
специальная военная операция на украине
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иван приходько
стирол
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ДОНЕЦК, 24 янв - РИА Новости. Число пострадавших в результате обстрела украинскими войсками Горловки в ДНР увеличилось до четырех, сообщил мэр города Иван Приходько. Ранее Приходько сообщал, что при обстреле жилого массива "Строитель" пострадала мирная жительница. "Количество раненых обстрелом украинских террористов горловчан увеличилось до четырех", - говорится в сообщении мэра в Telegram-канале. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20250123/medvedev-1995209724.html
горловка
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Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Донецк, Иван Приходько, Стирол
Число пострадавших при обстреле Горловки увеличилось до четырех
Мэр Приходько: число пострадавших при обстреле Горловки увеличилось до четырех