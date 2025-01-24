https://ria.ru/20250124/obstrel-1995349343.html

Число пострадавших при обстреле Горловки увеличилось до четырех

Число пострадавших при обстреле Горловки увеличилось до четырех - РИА Новости, 24.01.2025

Число пострадавших при обстреле Горловки увеличилось до четырех

Число пострадавших в результате обстрела украинскими войсками Горловки в ДНР увеличилось до четырех, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-24T15:57:00+03:00

2025-01-24T15:57:00+03:00

2025-01-24T15:58:00+03:00

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

донецк

иван приходько

стирол

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ДОНЕЦК, 24 янв - РИА Новости. Число пострадавших в результате обстрела украинскими войсками Горловки в ДНР увеличилось до четырех, сообщил мэр города Иван Приходько. Ранее Приходько сообщал, что при обстреле жилого массива "Строитель" пострадала мирная жительница. "Количество раненых обстрелом украинских террористов горловчан увеличилось до четырех", - говорится в сообщении мэра в Telegram-канале. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20250123/medvedev-1995209724.html

горловка

донецкая народная республика

донецк

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горловка, донецкая народная республика, донецк, иван приходько, стирол