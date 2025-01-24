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Украинские войска 19 раз за сутки обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 24.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:44 24.01.2025
https://ria.ru/20250124/obstrel-1995233421.html
Украинские войска 19 раз за сутки обстреляли территорию ДНР
Украинские войска 19 раз за сутки обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 24.01.2025
Украинские войска 19 раз за сутки обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за минувшие сутки 19 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 59 боеприпасов, заявило управление правительства республики по вопросам... РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T00:44:00+03:00
2025-01-24T00:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 24 янв - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 19 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 59 боеприпасов, заявило управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины. "Девятнадцать фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... Девятнадцать вооруженных атак - на горловском направлении", - сообщается в Telegram-канале управления. Как отмечается, всего было выпущено 59 боеприпасов. По данным управления, сведения о ранениях среди мирных жителей не поступали. В предыдущие сутки было зафиксировано 19 обстрелов.
https://ria.ru/20250123/vsu-1995228447.html
украина
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украина, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Украина, Донецкая Народная Республика
Украинские войска 19 раз за сутки обстреляли территорию ДНР

ВСУ 19 раз за сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив 59 боеприпасов

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкФрагмент снаряда, обнаруженный после обстрела со стороны ВСУ
Фрагмент снаряда, обнаруженный после обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Фрагмент снаряда, обнаруженный после обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 24 янв - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 19 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 59 боеприпасов, заявило управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины.
"Девятнадцать фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... Девятнадцать вооруженных атак - на горловском направлении", - сообщается в Telegram-канале управления.
Как отмечается, всего было выпущено 59 боеприпасов.
По данным управления, сведения о ранениях среди мирных жителей не поступали.
В предыдущие сутки было зафиксировано 19 обстрелов.
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