https://ria.ru/20250124/novoselka-1995377258.html
ВС России удалось рассечь Великую Новоселку на две части
ВС России удалось рассечь Великую Новоселку на две части - РИА Новости, 24.01.2025
ВС России удалось рассечь Великую Новоселку на две части
Штурмовым подразделениям российских войск удалось рассечь на две части Великую Новоселку в ДНР, блокировать формирования ВСУ и приступить к их уничтожению,... РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T17:50:00+03:00
2025-01-24T17:50:00+03:00
2025-01-24T19:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/18/1995378967_106:75:1243:715_1920x0_80_0_0_c50c7d9ef0fb8c0172cc5c5306e47999.jpg
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Штурмовым подразделениям российских войск удалось рассечь на две части Великую Новоселку в ДНР, блокировать формирования ВСУ и приступить к их уничтожению, сообщили в Минобороны РФ.Министерство опубликовало кадры боевой работы штурмовых подразделений в населенном пункте Великая Новоселка в ДНР."Штурмовым подразделениям группировки удалось рассечь населенный пункт на две части, блокировать формирования украинских боевиков и приступить к их уничтожению", - говорится в сообщении.Уточняется, что в Великой Новоселке продолжается зачистка зданий, подвальных помещений, а также опорных пунктов ВСУ. Расчёты реактивной и ствольной артиллерии, операторы FPV-дронов обеспечивают огневую поддержку штурмовиков, поражая огневые точки и личный состав противника.
https://ria.ru/20250124/peskov-1995303643.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/18/1995378967_395:88:1231:715_1920x0_80_0_0_f5af4d5fb1dc3d5d59d510b81fcce579.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
ВС России удалось рассечь Великую Новоселку на две части
ВС России рассекли Великую Новоселку на две части и блокировали формирования ВСУ