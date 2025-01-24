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ВС России удалось рассечь Великую Новоселку на две части - РИА Новости, 24.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
17:50 24.01.2025 (обновлено: 19:11 24.01.2025)
https://ria.ru/20250124/novoselka-1995377258.html
ВС России удалось рассечь Великую Новоселку на две части
ВС России удалось рассечь Великую Новоселку на две части - РИА Новости, 24.01.2025
ВС России удалось рассечь Великую Новоселку на две части
Штурмовым подразделениям российских войск удалось рассечь на две части Великую Новоселку в ДНР, блокировать формирования ВСУ и приступить к их уничтожению,... РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T17:50:00+03:00
2025-01-24T19:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Штурмовым подразделениям российских войск удалось рассечь на две части Великую Новоселку в ДНР, блокировать формирования ВСУ и приступить к их уничтожению, сообщили в Минобороны РФ.Министерство опубликовало кадры боевой работы штурмовых подразделений в населенном пункте Великая Новоселка в ДНР."Штурмовым подразделениям группировки удалось рассечь населенный пункт на две части, блокировать формирования украинских боевиков и приступить к их уничтожению", - говорится в сообщении.Уточняется, что в Великой Новоселке продолжается зачистка зданий, подвальных помещений, а также опорных пунктов ВСУ. Расчёты реактивной и ствольной артиллерии, операторы FPV-дронов обеспечивают огневую поддержку штурмовиков, поражая огневые точки и личный состав противника.
https://ria.ru/20250124/peskov-1995303643.html
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россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
ВС России удалось рассечь Великую Новоселку на две части

ВС России рассекли Великую Новоселку на две части и блокировали формирования ВСУ

© РИА НовостиРоссийским штурмовым подразделениям удалось рассечь Великую Новоселку на две части
Российским штурмовым подразделениям удалось рассечь Великую Новоселку на две части - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© РИА Новости
Российским штурмовым подразделениям удалось рассечь Великую Новоселку на две части
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Штурмовым подразделениям российских войск удалось рассечь на две части Великую Новоселку в ДНР, блокировать формирования ВСУ и приступить к их уничтожению, сообщили в Минобороны РФ.
Министерство опубликовало кадры боевой работы штурмовых подразделений в населенном пункте Великая Новоселка в ДНР.
«
"Штурмовым подразделениям группировки удалось рассечь населенный пункт на две части, блокировать формирования украинских боевиков и приступить к их уничтожению", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в Великой Новоселке продолжается зачистка зданий, подвальных помещений, а также опорных пунктов ВСУ. Расчёты реактивной и ствольной артиллерии, операторы FPV-дронов обеспечивают огневую поддержку штурмовиков, поражая огневые точки и личный состав противника.
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