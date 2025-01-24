https://ria.ru/20250124/novoselka-1995377258.html

ВС России удалось рассечь Великую Новоселку на две части

ВС России удалось рассечь Великую Новоселку на две части - РИА Новости, 24.01.2025

ВС России удалось рассечь Великую Новоселку на две части

Штурмовым подразделениям российских войск удалось рассечь на две части Великую Новоселку в ДНР, блокировать формирования ВСУ и приступить к их уничтожению,... РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-24T17:50:00+03:00

2025-01-24T17:50:00+03:00

2025-01-24T19:11:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Штурмовым подразделениям российских войск удалось рассечь на две части Великую Новоселку в ДНР, блокировать формирования ВСУ и приступить к их уничтожению, сообщили в Минобороны РФ.Министерство опубликовало кадры боевой работы штурмовых подразделений в населенном пункте Великая Новоселка в ДНР."Штурмовым подразделениям группировки удалось рассечь населенный пункт на две части, блокировать формирования украинских боевиков и приступить к их уничтожению", - говорится в сообщении.Уточняется, что в Великой Новоселке продолжается зачистка зданий, подвальных помещений, а также опорных пунктов ВСУ. Расчёты реактивной и ствольной артиллерии, операторы FPV-дронов обеспечивают огневую поддержку штурмовиков, поражая огневые точки и личный состав противника.

https://ria.ru/20250124/peskov-1995303643.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины