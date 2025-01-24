https://ria.ru/20250124/nesoevaya-1995249830.html
Писавшая под псевдонимом Несоевая журналистка попросила ее не беспокоить
Писавшая под псевдонимом Несоевая журналистка попросила ее не беспокоить - РИА Новости, 24.01.2025
Писавшая под псевдонимом Несоевая журналистка попросила ее не беспокоить
Журналистка из Татарстана, писавшая выдуманные истории под псевдонимом Асия Несоевая, в беседе с РИА Новости попросила не беспокоить ее и ее семью. РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T07:23:00+03:00
2025-01-24T07:23:00+03:00
2025-01-24T07:23:00+03:00
антон немкин (депутат)
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Журналистка из Татарстана, писавшая выдуманные истории под псевдонимом Асия Несоевая, в беседе с РИА Новости попросила не беспокоить ее и ее семью. Как ранее писали RTVI, российские СМИ начали удалять со своих ресурсов материалы журналистки, писавшей под псевдонимом Асия Несоевая, обвинив ее в выдумывании фактов. Автор статей утверждает, что выдумала истории для "троллинга эмигрантских СМИ". Она отмечала, что выбрала "СМИ определенной направленности для публикации историй, в которых негативно отражена жизнь в России". "Пожалуйста, передайте коллегам, что я не хочу отвечать на вопросы, потому что мне надоели эти звонки и постоянные манипуляции с вашей стороны. Не беспокойте больше мою семью", - заявила РИА Новости журналистка в ответ на просьбу прокомментировать ситуацию вокруг ее публикаций. При этом член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин в беседе с РИА Новости призвал правоохранительные органы провести проверку средств массовой информации, которые распространяли фейки, публикуя выдуманные истории Несоевой. Он также заявлял РИА Новости, что ситуация с этой журналисткой, которая два года могла выдумывать истории для ряда "либеральных" СМИ, - прямое доказательство того, что базовые инструменты фактчекинга этим медиа незнакомы.
https://ria.ru/20250113/mid-1993546889.html
https://ria.ru/20241209/mosgorsud-1988164753.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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антон немкин (депутат)
Писавшая под псевдонимом Несоевая журналистка попросила ее не беспокоить
Журналистка из Татарстана Несоевая попросила не беспокоить ее и ее семью
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Журналистка из Татарстана, писавшая выдуманные истории под псевдонимом Асия Несоевая, в беседе с РИА Новости попросила не беспокоить ее и ее семью.
Как ранее писали RTVI, российские СМИ начали удалять со своих ресурсов материалы журналистки, писавшей под псевдонимом Асия Несоевая, обвинив ее в выдумывании фактов. Автор статей утверждает, что выдумала истории для "троллинга эмигрантских СМИ". Она отмечала, что выбрала "СМИ определенной направленности для публикации историй, в которых негативно отражена жизнь в России".
"Пожалуйста, передайте коллегам, что я не хочу отвечать на вопросы, потому что мне надоели эти звонки и постоянные манипуляции с вашей стороны. Не беспокойте больше мою семью", - заявила РИА Новости журналистка в ответ на просьбу прокомментировать ситуацию вокруг ее публикаций.
При этом член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин
в беседе с РИА Новости призвал правоохранительные органы провести проверку средств массовой информации, которые распространяли фейки, публикуя выдуманные истории Несоевой. Он также заявлял РИА Новости, что ситуация с этой журналисткой, которая два года могла выдумывать истории для ряда "либеральных" СМИ, - прямое доказательство того, что базовые инструменты фактчекинга этим медиа незнакомы.