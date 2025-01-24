https://ria.ru/20250124/nesoevaya-1995249830.html

Писавшая под псевдонимом Несоевая журналистка попросила ее не беспокоить

Писавшая под псевдонимом Несоевая журналистка попросила ее не беспокоить - РИА Новости, 24.01.2025

Писавшая под псевдонимом Несоевая журналистка попросила ее не беспокоить

Журналистка из Татарстана, писавшая выдуманные истории под псевдонимом Асия Несоевая, в беседе с РИА Новости попросила не беспокоить ее и ее семью. РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-24T07:23:00+03:00

2025-01-24T07:23:00+03:00

2025-01-24T07:23:00+03:00

антон немкин (депутат)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148334/61/1483346195_0:174:5472:3252_1920x0_80_0_0_eecbe6ec390c4659cd7ca4e4107711ad.jpg

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Журналистка из Татарстана, писавшая выдуманные истории под псевдонимом Асия Несоевая, в беседе с РИА Новости попросила не беспокоить ее и ее семью. Как ранее писали RTVI, российские СМИ начали удалять со своих ресурсов материалы журналистки, писавшей под псевдонимом Асия Несоевая, обвинив ее в выдумывании фактов. Автор статей утверждает, что выдумала истории для "троллинга эмигрантских СМИ". Она отмечала, что выбрала "СМИ определенной направленности для публикации историй, в которых негативно отражена жизнь в России". "Пожалуйста, передайте коллегам, что я не хочу отвечать на вопросы, потому что мне надоели эти звонки и постоянные манипуляции с вашей стороны. Не беспокойте больше мою семью", - заявила РИА Новости журналистка в ответ на просьбу прокомментировать ситуацию вокруг ее публикаций. При этом член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин в беседе с РИА Новости призвал правоохранительные органы провести проверку средств массовой информации, которые распространяли фейки, публикуя выдуманные истории Несоевой. Он также заявлял РИА Новости, что ситуация с этой журналисткой, которая два года могла выдумывать истории для ряда "либеральных" СМИ, - прямое доказательство того, что базовые инструменты фактчекинга этим медиа незнакомы.

https://ria.ru/20250113/mid-1993546889.html

https://ria.ru/20241209/mosgorsud-1988164753.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

антон немкин (депутат)