https://ria.ru/20250124/neft-1995380457.html

Путин рассказал о последствиях слишком высоких и низких цен на нефть

Путин рассказал о последствиях слишком высоких и низких цен на нефть - РИА Новости, 24.01.2025

Путин рассказал о последствиях слишком высоких и низких цен на нефть

Слишком высокие, как и слишком низкие, цены на нефть вредны для российской и американской экономик, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-24T18:00:00+03:00

2025-01-24T18:00:00+03:00

2025-01-24T19:20:00+03:00

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цены на нефть

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Слишком высокие, как и слишком низкие, цены на нефть вредны для российской и американской экономик, заявил президент РФ Владимир Путин."Что характерно для российской и американской экономик? Мы не просто одни из крупнейших производителей энергоресурсов, но мы еще и крупнейшие их потребители. Это значит, что как для нашей, так и для американской экономики, слишком высокие цены – плохо, потому что производить надо внутри страны. Используя энергоносители, нужно производить другие товары внутри страны. И слишком низкие цены – тоже очень плохо, потому что это подрывает инвестиционные возможности энергетических компаний", - сказал российский лидер во время посещения МГУ тележурналисту программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павлу Зарубину.Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что намерен попросить ОПЕК и, в особенности, Саудовскую Аравию снизить цены на нефть, так как он считает, что это может способствовать завершению конфликта на Украине.

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опек, экономика, россия, владимир путин, цены на нефть