Песков прокомментировал призыв Трампа к ОПЕК снизить цены на нефть
Песков заявил, что конфликт на Украине не зависит от цен на нефть
Вид на Московский Кремль. Архивное фото
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Ситуация на Украине не зависит от стоимости нефти, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Этот конфликт не зависит от цен на нефть", — сказал представитель Кремля.
Так он прокомментировал планы президента США Дональда Трампа снизить стоимость энергоресурсов для завершения конфликта на Украине. Песков добавил, что к эскалации привели угрозы национальной безопасности России и полный отказ Запада прислушиваться к озабоченностям Москвы.
В четверг американский лидер заявил, что намерен попросить ОПЕК снизить цены на нефть, чтобы, как он думает, поспособствовать завершению боевых действий.
Эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил РИА Новости, что призывами к ОПЕК Трамп, по сути, хочет ее руками поставить России ультиматум, чтобы добиться завершения конфликта на Украине. При этом он отметил, что организации это будет невыгодно, ведь пострадают все участники, и непонятно, как хозяин Белого дома собирается заставить страны ОПЕК пойти на его условия — разве что и им будет угрожать ограничениями.
В среду американский лидер уже угрожал ввести новые санкции и пошлины, если Москва не прекратит спецоперацию. Хозяин Белого дома призвал немедленно завершить конфликт на Украине, предупредив о возможных негативных последствиях затягивания боевых действий.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия не увидела ничего нового в этих угрозах. Он напомнил, что Трампу и в первый президентский срок нравились санкционные методы, а сигналов к равноправному диалогу, к которому готова Москва, от него пока не поступало.