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Песков прокомментировал призыв Трампа к ОПЕК снизить цены на нефть - РИА Новости, 24.01.2025
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13:09 24.01.2025 (обновлено: 13:36 24.01.2025)
https://ria.ru/20250124/neft-1995312089.html
Песков прокомментировал призыв Трампа к ОПЕК снизить цены на нефть
Песков прокомментировал призыв Трампа к ОПЕК снизить цены на нефть - РИА Новости, 24.01.2025
Песков прокомментировал призыв Трампа к ОПЕК снизить цены на нефть
Ситуация на Украине не зависит от стоимости нефти, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T13:09:00+03:00
2025-01-24T13:36:00+03:00
цены на нефть
россия
украина
дмитрий песков
игорь юшков
москва
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Ситуация на Украине не зависит от стоимости нефти, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Этот конфликт не зависит от цен на нефть", — сказал представитель Кремля.Так он прокомментировал планы президента США Дональда Трампа снизить стоимость энергоресурсов для завершения конфликта на Украине. Песков добавил, что к эскалации привели угрозы национальной безопасности России и полный отказ Запада прислушиваться к озабоченностям Москвы.В четверг американский лидер заявил, что намерен попросить ОПЕК снизить цены на нефть, чтобы, как он думает, поспособствовать завершению боевых действий.Эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил РИА Новости, что призывами к ОПЕК Трамп, по сути, хочет ее руками поставить России ультиматум, чтобы добиться завершения конфликта на Украине. При этом он отметил, что организации это будет невыгодно, ведь пострадают все участники, и непонятно, как хозяин Белого дома собирается заставить страны ОПЕК пойти на его условия — разве что и им будет угрожать ограничениями.В среду американский лидер уже угрожал ввести новые санкции и пошлины, если Москва не прекратит спецоперацию. Хозяин Белого дома призвал немедленно завершить конфликт на Украине, предупредив о возможных негативных последствиях затягивания боевых действий.Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия не увидела ничего нового в этих угрозах. Он напомнил, что Трампу и в первый президентский срок нравились санкционные методы, а сигналов к равноправному диалогу, к которому готова Москва, от него пока не поступало.
https://ria.ru/20250124/tramp-1995272708.html
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цены на нефть, россия, украина, дмитрий песков, игорь юшков, москва, дональд трамп, опек
Цены на нефть, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Игорь Юшков, Москва, Дональд Трамп, ОПЕК
Песков прокомментировал призыв Трампа к ОПЕК снизить цены на нефть

Песков заявил, что конфликт на Украине не зависит от цен на нефть

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВид на Московский Кремль
Вид на Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Ситуация на Украине не зависит от стоимости нефти, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Этот конфликт не зависит от цен на нефть", — сказал представитель Кремля.
Избранный президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
На Западе раскрыли истинную цель заявлений Трампа о России
10:28
Так он прокомментировал планы президента США Дональда Трампа снизить стоимость энергоресурсов для завершения конфликта на Украине. Песков добавил, что к эскалации привели угрозы национальной безопасности России и полный отказ Запада прислушиваться к озабоченностям Москвы.
В четверг американский лидер заявил, что намерен попросить ОПЕК снизить цены на нефть, чтобы, как он думает, поспособствовать завершению боевых действий.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
Трамп обвинил Зеленского в срыве мирных договоренностей
05:44
Эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил РИА Новости, что призывами к ОПЕК Трамп, по сути, хочет ее руками поставить России ультиматум, чтобы добиться завершения конфликта на Украине. При этом он отметил, что организации это будет невыгодно, ведь пострадают все участники, и непонятно, как хозяин Белого дома собирается заставить страны ОПЕК пойти на его условия — разве что и им будет угрожать ограничениями.
В среду американский лидер уже угрожал ввести новые санкции и пошлины, если Москва не прекратит спецоперацию. Хозяин Белого дома призвал немедленно завершить конфликт на Украине, предупредив о возможных негативных последствиях затягивания боевых действий.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия не увидела ничего нового в этих угрозах. Он напомнил, что Трампу и в первый президентский срок нравились санкционные методы, а сигналов к равноправному диалогу, к которому готова Москва, от него пока не поступало.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
Трамп выдвинул России ультиматум. В Москве его не заметили
08:00
 
Цены на нефтьРоссияУкраинаДмитрий ПесковИгорь ЮшковМоскваДональд ТрампОПЕК
 
 
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