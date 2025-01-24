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Песков прокомментировал призыв Трампа к ОПЕК снизить цены на нефть

Песков прокомментировал призыв Трампа к ОПЕК снизить цены на нефть - РИА Новости, 24.01.2025

Песков прокомментировал призыв Трампа к ОПЕК снизить цены на нефть

Ситуация на Украине не зависит от стоимости нефти, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-24T13:09:00+03:00

2025-01-24T13:09:00+03:00

2025-01-24T13:36:00+03:00

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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Ситуация на Украине не зависит от стоимости нефти, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Этот конфликт не зависит от цен на нефть", — сказал представитель Кремля.Так он прокомментировал планы президента США Дональда Трампа снизить стоимость энергоресурсов для завершения конфликта на Украине. Песков добавил, что к эскалации привели угрозы национальной безопасности России и полный отказ Запада прислушиваться к озабоченностям Москвы.В четверг американский лидер заявил, что намерен попросить ОПЕК снизить цены на нефть, чтобы, как он думает, поспособствовать завершению боевых действий.Эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил РИА Новости, что призывами к ОПЕК Трамп, по сути, хочет ее руками поставить России ультиматум, чтобы добиться завершения конфликта на Украине. При этом он отметил, что организации это будет невыгодно, ведь пострадают все участники, и непонятно, как хозяин Белого дома собирается заставить страны ОПЕК пойти на его условия — разве что и им будет угрожать ограничениями.В среду американский лидер уже угрожал ввести новые санкции и пошлины, если Москва не прекратит спецоперацию. Хозяин Белого дома призвал немедленно завершить конфликт на Украине, предупредив о возможных негативных последствиях затягивания боевых действий.Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия не увидела ничего нового в этих угрозах. Он напомнил, что Трампу и в первый президентский срок нравились санкционные методы, а сигналов к равноправному диалогу, к которому готова Москва, от него пока не поступало.

https://ria.ru/20250124/tramp-1995272708.html

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