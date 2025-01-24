https://ria.ru/20250124/neft-1995279635.html

Из танкера "Волгонефть-239" откачали более тысячи тонн нефтепродуктов

Из танкера "Волгонефть-239" откачали более тысячи тонн нефтепродуктов - РИА Новости, 24.01.2025

Из танкера "Волгонефть-239" откачали более тысячи тонн нефтепродуктов

Глава правкомиссии по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов, вице-премьер Виталий Савельев заявил, что из танкера "Волгонефть-239" уже откачано 1300... РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-24T11:08:00+03:00

2025-01-24T11:08:00+03:00

2025-01-24T11:23:00+03:00

крушение двух танкеров в керченском проливе

происшествия

керченский пролив

виталий савельев

тамань (станица)

краснодарский край

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/13/1994488917_0:66:3072:1794_1920x0_80_0_0_5840c716e906cdbb0998a9b93ab24320.jpg

МЫС ПАНАГИЯ, 24 янв - РИА Новости. Глава правкомиссии по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов, вице-премьер Виталий Савельев заявил, что из танкера "Волгонефть-239" уже откачано 1300 тонн топлива."1300 тонн откачано… В течение двух дней справимся", - сказал Савельев.В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов.Из трещины в корме "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня.Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря – в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли Севастополя. На полуострове в прибрежных регионах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера.

https://ria.ru/20250123/tanker-1995184879.html

керченский пролив

тамань (станица)

краснодарский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

крушение двух танкеров в керченском проливе, происшествия, керченский пролив, виталий савельев, тамань (станица), краснодарский край