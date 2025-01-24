https://ria.ru/20250124/neft-1995279635.html
Из танкера "Волгонефть-239" откачали более тысячи тонн нефтепродуктов
Из танкера "Волгонефть-239" откачали более тысячи тонн нефтепродуктов - РИА Новости, 24.01.2025
Из танкера "Волгонефть-239" откачали более тысячи тонн нефтепродуктов
Глава правкомиссии по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов, вице-премьер Виталий Савельев заявил, что из танкера "Волгонефть-239" уже откачано 1300... РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T11:08:00+03:00
2025-01-24T11:08:00+03:00
2025-01-24T11:23:00+03:00
крушение двух танкеров в керченском проливе
происшествия
керченский пролив
виталий савельев
тамань (станица)
краснодарский край
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МЫС ПАНАГИЯ, 24 янв - РИА Новости. Глава правкомиссии по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов, вице-премьер Виталий Савельев заявил, что из танкера "Волгонефть-239" уже откачано 1300 тонн топлива."1300 тонн откачано… В течение двух дней справимся", - сказал Савельев.В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов.Из трещины в корме "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня.Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря – в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли Севастополя. На полуострове в прибрежных регионах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера.
https://ria.ru/20250123/tanker-1995184879.html
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крушение двух танкеров в керченском проливе, происшествия, керченский пролив, виталий савельев, тамань (станица), краснодарский край
Крушение двух танкеров в Керченском проливе, Происшествия, Керченский пролив, Виталий Савельев, Тамань (станица), Краснодарский край
Из танкера "Волгонефть-239" откачали более тысячи тонн нефтепродуктов
Савельев: из танкера "Волгонефть-239" откачано 1300 тонн нефтепродуктов