Рейтинг@Mail.ru
Из танкера "Волгонефть-239" откачали более тысячи тонн нефтепродуктов - РИА Новости, 24.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:08 24.01.2025 (обновлено: 11:23 24.01.2025)
https://ria.ru/20250124/neft-1995279635.html
Из танкера "Волгонефть-239" откачали более тысячи тонн нефтепродуктов
Из танкера "Волгонефть-239" откачали более тысячи тонн нефтепродуктов - РИА Новости, 24.01.2025
Из танкера "Волгонефть-239" откачали более тысячи тонн нефтепродуктов
Глава правкомиссии по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов, вице-премьер Виталий Савельев заявил, что из танкера "Волгонефть-239" уже откачано 1300... РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T11:08:00+03:00
2025-01-24T11:23:00+03:00
крушение двух танкеров в керченском проливе
происшествия
керченский пролив
виталий савельев
тамань (станица)
краснодарский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/13/1994488917_0:66:3072:1794_1920x0_80_0_0_5840c716e906cdbb0998a9b93ab24320.jpg
МЫС ПАНАГИЯ, 24 янв - РИА Новости. Глава правкомиссии по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов, вице-премьер Виталий Савельев заявил, что из танкера "Волгонефть-239" уже откачано 1300 тонн топлива."1300 тонн откачано… В течение двух дней справимся", - сказал Савельев.В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов.Из трещины в корме "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня.Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря – в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли Севастополя. На полуострове в прибрежных регионах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера.
https://ria.ru/20250123/tanker-1995184879.html
керченский пролив
тамань (станица)
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/13/1994488917_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_12d378a27c766ff7172d8e5a492ac965.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
крушение двух танкеров в керченском проливе, происшествия, керченский пролив, виталий савельев, тамань (станица), краснодарский край
Крушение двух танкеров в Керченском проливе, Происшествия, Керченский пролив, Виталий Савельев, Тамань (станица), Краснодарский край
Из танкера "Волгонефть-239" откачали более тысячи тонн нефтепродуктов

Савельев: из танкера "Волгонефть-239" откачано 1300 тонн нефтепродуктов

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкТанкер " Волгонефть-239", потерпевший крушение в районе Керченского пролива
Танкер Волгонефть-239, потерпевший крушение в районе Керченского пролива - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МЫС ПАНАГИЯ, 24 янв - РИА Новости. Глава правкомиссии по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов, вице-премьер Виталий Савельев заявил, что из танкера "Волгонефть-239" уже откачано 1300 тонн топлива.
"1300 тонн откачано… В течение двух дней справимся", - сказал Савельев.
В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов.
Из трещины в корме "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня.
Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря – в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли Севастополя. На полуострове в прибрежных регионах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера.
Специалист Морспасслужбы во время первого этапа откачки мазута из танкера Волгонефть-239, стоящего на мели у мыса Панагия - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
Старовойт рассказал о сроках по откачке мазута из кормовой части танкера
Вчера, 17:25
 
Крушение двух танкеров в Керченском проливеПроисшествияКерченский проливВиталий СавельевТамань (станица)Краснодарский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала