https://ria.ru/20250124/nato-1995315738.html
НАТО планирует опробовать схему развертывания сил в Европе, заявил Грушко
НАТО планирует опробовать схему развертывания сил в Европе, заявил Грушко - РИА Новости, 24.01.2025
НАТО планирует опробовать схему развертывания сил в Европе, заявил Грушко
НАТО в 2025 году будет апробировать схему развертывания сил в Европе для нанесения России стратегического поражения, сообщил замглавы МИД РФ Александр Грушко. РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T13:27:00+03:00
2025-01-24T13:27:00+03:00
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. НАТО в 2025 году будет апробировать схему развертывания сил в Европе для нанесения России стратегического поражения, сообщил замглавы МИД РФ Александр Грушко. "Понятно, что НАТО на сегодняшний день, в 2025 году, будет нацелено на то, чтобы опробовать ту новую архитектуру развертывания сил, которая осуществлялась в последние годы в стремлении нанести стратегическое поражение Российской Федерации", - сказал Грушко в эфире телеканала "Россия 24". Он напомнил, что в Брюсселе в середине декабря прошла серия заседаний на уровне военных руководителей, на ней было заявлено, что НАТО на 2025 год запланировала 100 учений, в основном они пройдут в восточной зоне альянса.
https://ria.ru/20250124/mid-1995285318.html
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россия, европа, брюссель, александр грушко, нато, в мире
Россия, Европа, Брюссель, Александр Грушко, НАТО, В мире
НАТО планирует опробовать схему развертывания сил в Европе, заявил Грушко
Замглавы МИД Грушко: НАТО в 2025 году опробует схему развертывания сил в Европе