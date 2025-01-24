https://ria.ru/20250124/nato-1995315738.html

НАТО планирует опробовать схему развертывания сил в Европе, заявил Грушко

НАТО планирует опробовать схему развертывания сил в Европе, заявил Грушко - РИА Новости, 24.01.2025

НАТО планирует опробовать схему развертывания сил в Европе, заявил Грушко

НАТО в 2025 году будет апробировать схему развертывания сил в Европе для нанесения России стратегического поражения, сообщил замглавы МИД РФ Александр Грушко. РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-24T13:27:00+03:00

2025-01-24T13:27:00+03:00

2025-01-24T13:28:00+03:00

россия

европа

брюссель

александр грушко

нато

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/05/1762279281_0:21:2992:1704_1920x0_80_0_0_5352c2d6222bb825a51e639ad0121b55.jpg

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. НАТО в 2025 году будет апробировать схему развертывания сил в Европе для нанесения России стратегического поражения, сообщил замглавы МИД РФ Александр Грушко. "Понятно, что НАТО на сегодняшний день, в 2025 году, будет нацелено на то, чтобы опробовать ту новую архитектуру развертывания сил, которая осуществлялась в последние годы в стремлении нанести стратегическое поражение Российской Федерации", - сказал Грушко в эфире телеканала "Россия 24". Он напомнил, что в Брюсселе в середине декабря прошла серия заседаний на уровне военных руководителей, на ней было заявлено, что НАТО на 2025 год запланировала 100 учений, в основном они пройдут в восточной зоне альянса.

https://ria.ru/20250124/mid-1995285318.html

россия

европа

брюссель

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, европа, брюссель, александр грушко, нато, в мире