https://ria.ru/20250124/nato-1995287244.html

У России и НАТО не сохранилось каналов взаимодействия, заявили в МИД

У России и НАТО не сохранилось каналов взаимодействия, заявили в МИД - РИА Новости, 24.01.2025

У России и НАТО не сохранилось каналов взаимодействия, заявили в МИД

У России и НАТО не сохранилось каналов взаимодействия, но в альянсе знают, что в случае необходимости можно связаться с Москвой по линии МИД или Минобороны,... РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-24T11:58:00+03:00

2025-01-24T11:58:00+03:00

2025-01-24T11:58:00+03:00

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москва

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. У России и НАТО не сохранилось каналов взаимодействия, но в альянсе знают, что в случае необходимости можно связаться с Москвой по линии МИД или Минобороны, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. "Нет, никаких каналов не сохранилось. Как известно, НАТО пошла по пути сворачивания не только практического сотрудничества, но и политического диалога с нами", - сказал Грушко в эфире телеканала "Россия 24", отметив, что тем для обсуждений на сегодняшний день нет. "Наше представительство при НАТО закрыто. Тем не менее, натовцы знают, что наш посол в Королевстве Бельгии выполняет также функции главного связующего звена с НАТО. Поэтому в случае необходимости они знают куда обращаться. Кроме того, мы живем в век современных коммуникаций. Нет никаких проблем в случае необходимости связаться с нами, с российским руководством по линии министерства иностранных дел, по линии министерства обороны", - добавил он.

https://ria.ru/20250122/glupost-1995033244.html

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россия, москва, бельгия, александр грушко, нато, в мире