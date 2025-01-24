https://ria.ru/20250124/nato-1995282066.html

МИД: вступление Украины в НАТО исключает достижение мира с Россией

МИД: вступление Украины в НАТО исключает достижение мира с Россией - РИА Новости, 24.01.2025

МИД: вступление Украины в НАТО исключает достижение мира с Россией

Россия будет настаивать на предоставлении ей "железобетонных гарантий" того, что Украина не вступит в НАТО, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-24T11:19:00+03:00

2025-01-24T11:19:00+03:00

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украина

россия

нато

в мире

словакия

александр грушко

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Россия будет настаивать на предоставлении ей "железобетонных гарантий" того, что Украина не вступит в НАТО, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко."В НАТО существуют различные точки зрения относительно перспективы включения Украины в НАТО. В данном случае господин (премьер Словакии Роберт - ред.) Фицо абсолютно прав, давая характеристики этим планам, потому что это исключает достижение мира на Украине и в более широком смысле создания хоть какой-то архитектуры безопасности. И такую точку зрения разделяет целый ряд стран альянса", - сказал Грушко в эфире телеканала "Россия-24"."Для нас это один из ключевых элементов возможной договоренности по конфликту на Украине - это элемент, связанный с устранением коренных причин этого конфликта. Мы будем добиваться не только железобетонных гарантий международно-правовых, которые исключали бы в любом виде членство Украины в НАТО, но и будем настаивать на том, чтобы это стало политикой самого альянса", - добавил замминистра.

https://ria.ru/20250122/glupost-1995033244.html

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украина, россия, нато, в мире, словакия, александр грушко