https://ria.ru/20250124/nato-1995282066.html
МИД: вступление Украины в НАТО исключает достижение мира с Россией
МИД: вступление Украины в НАТО исключает достижение мира с Россией - РИА Новости, 24.01.2025
МИД: вступление Украины в НАТО исключает достижение мира с Россией
Россия будет настаивать на предоставлении ей "железобетонных гарантий" того, что Украина не вступит в НАТО, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T11:19:00+03:00
2025-01-24T11:19:00+03:00
2025-01-24T11:34:00+03:00
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Россия будет настаивать на предоставлении ей "железобетонных гарантий" того, что Украина не вступит в НАТО, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко."В НАТО существуют различные точки зрения относительно перспективы включения Украины в НАТО. В данном случае господин (премьер Словакии Роберт - ред.) Фицо абсолютно прав, давая характеристики этим планам, потому что это исключает достижение мира на Украине и в более широком смысле создания хоть какой-то архитектуры безопасности. И такую точку зрения разделяет целый ряд стран альянса", - сказал Грушко в эфире телеканала "Россия-24"."Для нас это один из ключевых элементов возможной договоренности по конфликту на Украине - это элемент, связанный с устранением коренных причин этого конфликта. Мы будем добиваться не только железобетонных гарантий международно-правовых, которые исключали бы в любом виде членство Украины в НАТО, но и будем настаивать на том, чтобы это стало политикой самого альянса", - добавил замминистра.
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украина, россия, нато, в мире, словакия, александр грушко
Украина, Россия, НАТО, В мире, Словакия, Александр Грушко
МИД: вступление Украины в НАТО исключает достижение мира с Россией
МИД РФ: планы вступления Киева в НАТО исключают достижение мира на Украине