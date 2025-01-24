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МИД: вступление Украины в НАТО исключает достижение мира с Россией - РИА Новости, 24.01.2025
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11:19 24.01.2025 (обновлено: 11:34 24.01.2025)
https://ria.ru/20250124/nato-1995282066.html
МИД: вступление Украины в НАТО исключает достижение мира с Россией
МИД: вступление Украины в НАТО исключает достижение мира с Россией - РИА Новости, 24.01.2025
МИД: вступление Украины в НАТО исключает достижение мира с Россией
Россия будет настаивать на предоставлении ей "железобетонных гарантий" того, что Украина не вступит в НАТО, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T11:19:00+03:00
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украина
россия
нато
в мире
словакия
александр грушко
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Россия будет настаивать на предоставлении ей "железобетонных гарантий" того, что Украина не вступит в НАТО, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко."В НАТО существуют различные точки зрения относительно перспективы включения Украины в НАТО. В данном случае господин (премьер Словакии Роберт - ред.) Фицо абсолютно прав, давая характеристики этим планам, потому что это исключает достижение мира на Украине и в более широком смысле создания хоть какой-то архитектуры безопасности. И такую точку зрения разделяет целый ряд стран альянса", - сказал Грушко в эфире телеканала "Россия-24"."Для нас это один из ключевых элементов возможной договоренности по конфликту на Украине - это элемент, связанный с устранением коренных причин этого конфликта. Мы будем добиваться не только железобетонных гарантий международно-правовых, которые исключали бы в любом виде членство Украины в НАТО, но и будем настаивать на том, чтобы это стало политикой самого альянса", - добавил замминистра.
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украина, россия, нато, в мире, словакия, александр грушко
Украина, Россия, НАТО, В мире, Словакия, Александр Грушко
МИД: вступление Украины в НАТО исключает достижение мира с Россией

МИД РФ: планы вступления Киева в НАТО исключают достижение мира на Украине

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМИД России
МИД России - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Россия будет настаивать на предоставлении ей "железобетонных гарантий" того, что Украина не вступит в НАТО, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
НАТО существуют различные точки зрения относительно перспективы включения Украины в НАТО. В данном случае господин (премьер Словакии Роберт - ред.) Фицо абсолютно прав, давая характеристики этим планам, потому что это исключает достижение мира на Украине и в более широком смысле создания хоть какой-то архитектуры безопасности. И такую точку зрения разделяет целый ряд стран альянса", - сказал Грушко в эфире телеканала "Россия-24".
"Для нас это один из ключевых элементов возможной договоренности по конфликту на Украине - это элемент, связанный с устранением коренных причин этого конфликта. Мы будем добиваться не только железобетонных гарантий международно-правовых, которые исключали бы в любом виде членство Украины в НАТО, но и будем настаивать на том, чтобы это стало политикой самого альянса", - добавил замминистра.
Флаг НАТО - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
"Придет за нами". На Западе показали эволюцию идиотизма НАТО из-за России
22 января, 19:02
 
УкраинаРоссияНАТОВ миреСловакияАлександр Грушко
 
 
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