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В Евразии формируется новая архитектура безопасности, заявил Нарышкин - РИА Новости, 24.01.2025
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06:42 24.01.2025
https://ria.ru/20250124/naryshkin-1995247884.html
В Евразии формируется новая архитектура безопасности, заявил Нарышкин
В Евразии формируется новая архитектура безопасности, заявил Нарышкин - РИА Новости, 24.01.2025
В Евразии формируется новая архитектура безопасности, заявил Нарышкин
В Евразии формируется новая архитектура безопасности, которая будет в состоянии обеспечить стабильность во всем мире, заявил в интервью РИА Новости директор... РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T06:42:00+03:00
2025-01-24T06:42:00+03:00
евразия
россия
китай
сергей нарышкин
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. В Евразии формируется новая архитектура безопасности, которая будет в состоянии обеспечить стабильность во всем мире, заявил в интервью РИА Новости директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Сейчас происходит переход от однополярного, отживающего свой век миропорядка к новому, справедливому миропорядку, отметил Нарышкин. "Западный блок уже не является единственным центром силы. Есть Китай, есть Индия, есть государство-цивилизация Россия, такой довольно мощный блок арабских государств и другие силы. И в целом в Евразии формируется новая архитектура безопасности, которая будет в состоянии обеспечить стабильность и на большом евразийском континенте, и в целом в мире", - сказал директор СВР. По словам Нарышкина, процесс формирования нового миропорядка всегда бывает сложным, долгим, он содержит внутри себя определенные риски. "Но необходимо, стиснув зубы, идти по выбранному пути в интересах и обеспечения безопасности нашего государства, и обеспечения будущего нашей страны. Вы знаете, как в песне из культового кинофильма "Семнадцать мгновений весны": "Надо просто помнить долг от первого мгновения до последнего". И, знаете, эта максима относится не только к представителям одной или нескольких профессий - она такая общая", - отметил Нарышкин. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 28 января в 10.00 мск.
https://ria.ru/20250123/naryshkin-1995060498.html
https://ria.ru/20250124/naryshkin-1995239077.html
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евразия, россия, китай, сергей нарышкин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
Евразия, Россия, Китай, Сергей Нарышкин, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
В Евразии формируется новая архитектура безопасности, заявил Нарышкин

Нарышкин: в Евразии формируется новая архитектура безопасности

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСергей Нарышкин
Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. В Евразии формируется новая архитектура безопасности, которая будет в состоянии обеспечить стабильность во всем мире, заявил в интервью РИА Новости директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
Сейчас происходит переход от однополярного, отживающего свой век миропорядка к новому, справедливому миропорядку, отметил Нарышкин.
Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
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"Западный блок уже не является единственным центром силы. Есть Китай, есть Индия, есть государство-цивилизация Россия, такой довольно мощный блок арабских государств и другие силы. И в целом в Евразии формируется новая архитектура безопасности, которая будет в состоянии обеспечить стабильность и на большом евразийском континенте, и в целом в мире", - сказал директор СВР.
По словам Нарышкина, процесс формирования нового миропорядка всегда бывает сложным, долгим, он содержит внутри себя определенные риски.
"Но необходимо, стиснув зубы, идти по выбранному пути в интересах и обеспечения безопасности нашего государства, и обеспечения будущего нашей страны. Вы знаете, как в песне из культового кинофильма "Семнадцать мгновений весны": "Надо просто помнить долг от первого мгновения до последнего". И, знаете, эта максима относится не только к представителям одной или нескольких профессий - она такая общая", - отметил Нарышкин.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 28 января в 10.00 мск.
Директор СВР Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
Часть западных элит может развязать международный конфликт, заявил Нарышкин
02:56
 
ЕвразияРоссияКитайСергей НарышкинСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
 
 
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