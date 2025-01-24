https://ria.ru/20250124/naryshkin-1995247884.html

В Евразии формируется новая архитектура безопасности, заявил Нарышкин

В Евразии формируется новая архитектура безопасности, заявил Нарышкин - РИА Новости, 24.01.2025

В Евразии формируется новая архитектура безопасности, заявил Нарышкин

В Евразии формируется новая архитектура безопасности, которая будет в состоянии обеспечить стабильность во всем мире, заявил в интервью РИА Новости директор... РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-24T06:42:00+03:00

2025-01-24T06:42:00+03:00

2025-01-24T06:42:00+03:00

евразия

россия

китай

сергей нарышкин

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. В Евразии формируется новая архитектура безопасности, которая будет в состоянии обеспечить стабильность во всем мире, заявил в интервью РИА Новости директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Сейчас происходит переход от однополярного, отживающего свой век миропорядка к новому, справедливому миропорядку, отметил Нарышкин. "Западный блок уже не является единственным центром силы. Есть Китай, есть Индия, есть государство-цивилизация Россия, такой довольно мощный блок арабских государств и другие силы. И в целом в Евразии формируется новая архитектура безопасности, которая будет в состоянии обеспечить стабильность и на большом евразийском континенте, и в целом в мире", - сказал директор СВР. По словам Нарышкина, процесс формирования нового миропорядка всегда бывает сложным, долгим, он содержит внутри себя определенные риски. "Но необходимо, стиснув зубы, идти по выбранному пути в интересах и обеспечения безопасности нашего государства, и обеспечения будущего нашей страны. Вы знаете, как в песне из культового кинофильма "Семнадцать мгновений весны": "Надо просто помнить долг от первого мгновения до последнего". И, знаете, эта максима относится не только к представителям одной или нескольких профессий - она такая общая", - отметил Нарышкин. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 28 января в 10.00 мск.

https://ria.ru/20250123/naryshkin-1995060498.html

https://ria.ru/20250124/naryshkin-1995239077.html

евразия

россия

китай

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евразия, россия, китай, сергей нарышкин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)