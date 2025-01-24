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Часть западных элит может развязать международный конфликт, заявил Нарышкин - РИА Новости, 24.01.2025
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02:56 24.01.2025 (обновлено: 09:31 24.01.2025)
https://ria.ru/20250124/naryshkin-1995239077.html
Часть западных элит может развязать международный конфликт, заявил Нарышкин
Часть западных элит может развязать международный конфликт, заявил Нарышкин - РИА Новости, 24.01.2025
Часть западных элит может развязать международный конфликт, заявил Нарышкин
Часть западных элит может попытаться развязать международный конфликт, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин в интервью РИА Новости. РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T02:56:00+03:00
2025-01-24T09:31:00+03:00
сша
сергей нарышкин
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
россия
индия
китай
в мире
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Часть западных элит может попытаться развязать международный конфликт, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин в интервью РИА Новости."Нельзя исключать того, что часть западных элит, так называемых элит, предпримет какие-либо действия, чтобы развязать тот или иной международный конфликт", — сказал собеседник агентства.По его словам, процесс формирования нового миропорядка всегда бывает сложным, долгим, он содержит внутри себя определенные риски.&quot;Западный блок уже не является единственным центром силы. Есть Китай, есть Индия, есть государство-цивилизация Россия, такой довольно мощный блок арабских государств и другие силы&quot;, — отметил Нарышкин.Директор СВР подчеркнул, что "бывший гегемон" в лице США постепенно деградирует и теряет контроль. В то же время в Евразии формируется новая архитектура безопасности, которая будет в состоянии обеспечить стабильность во всем мире.Нарышкин добавил, что обстановка в мире в этом году не станет спокойной, многое здесь будет зависеть от здравого смысла и выдержки региональных и глобальных игроков.
https://ria.ru/20241210/zapad-1988345695.html
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сша, сергей нарышкин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), россия, индия, китай, в мире
США, Сергей Нарышкин, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Россия, Индия, Китай, В мире
Часть западных элит может развязать международный конфликт, заявил Нарышкин

Нарышкин: часть западных элит может попытаться развязать международный конфликт

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкДиректор СВР Сергей Нарышкин
Директор СВР Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Директор СВР Сергей Нарышкин. Архивное фото
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Часть западных элит может попытаться развязать международный конфликт, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин в интервью РИА Новости.
"Нельзя исключать того, что часть западных элит, так называемых элит, предпримет какие-либо действия, чтобы развязать тот или иной международный конфликт", — сказал собеседник агентства.
Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
США и Европу ждет сложный период междоусобиц, заявил Нарышкин
10 декабря 2024, 11:22
По его словам, процесс формирования нового миропорядка всегда бывает сложным, долгим, он содержит внутри себя определенные риски.
«

"Западный блок уже не является единственным центром силы. Есть Китай, есть Индия, есть государство-цивилизация Россия, такой довольно мощный блок арабских государств и другие силы", — отметил Нарышкин.

Директор СВР подчеркнул, что "бывший гегемон" в лице США постепенно деградирует и теряет контроль. В то же время в Евразии формируется новая архитектура безопасности, которая будет в состоянии обеспечить стабильность во всем мире.
Нарышкин добавил, что обстановка в мире в этом году не станет спокойной, многое здесь будет зависеть от здравого смысла и выдержки региональных и глобальных игроков.
Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
США теряют инициативу на всех фронтах, заявил Нарышкин
10 декабря 2024, 09:36
 
СШАСергей НарышкинСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)РоссияИндияКитайВ мире
 
 
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