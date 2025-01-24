https://ria.ru/20250124/naryshkin-1995239077.html
Часть западных элит может развязать международный конфликт, заявил Нарышкин
Часть западных элит может развязать международный конфликт, заявил Нарышкин - РИА Новости, 24.01.2025
Часть западных элит может развязать международный конфликт, заявил Нарышкин
Часть западных элит может попытаться развязать международный конфликт, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин в интервью РИА Новости. РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T02:56:00+03:00
2025-01-24T02:56:00+03:00
2025-01-24T09:31:00+03:00
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Часть западных элит может попытаться развязать международный конфликт, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин в интервью РИА Новости."Нельзя исключать того, что часть западных элит, так называемых элит, предпримет какие-либо действия, чтобы развязать тот или иной международный конфликт", — сказал собеседник агентства.По его словам, процесс формирования нового миропорядка всегда бывает сложным, долгим, он содержит внутри себя определенные риски."Западный блок уже не является единственным центром силы. Есть Китай, есть Индия, есть государство-цивилизация Россия, такой довольно мощный блок арабских государств и другие силы", — отметил Нарышкин.Директор СВР подчеркнул, что "бывший гегемон" в лице США постепенно деградирует и теряет контроль. В то же время в Евразии формируется новая архитектура безопасности, которая будет в состоянии обеспечить стабильность во всем мире.Нарышкин добавил, что обстановка в мире в этом году не станет спокойной, многое здесь будет зависеть от здравого смысла и выдержки региональных и глобальных игроков.
https://ria.ru/20241210/zapad-1988345695.html
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сша, сергей нарышкин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), россия, индия, китай, в мире
США, Сергей Нарышкин, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Россия, Индия, Китай, В мире
Часть западных элит может развязать международный конфликт, заявил Нарышкин
Нарышкин: часть западных элит может попытаться развязать международный конфликт