https://ria.ru/20250124/nagrady-1995406405.html

Путин наградил многодетных матерей из четырех российских регионов

Путин наградил многодетных матерей из четырех российских регионов - РИА Новости, 24.01.2025

Путин наградил многодетных матерей из четырех российских регионов

Президент России Владимир Путин отметил государственными наградами многодетных матерей из четырех регионов страны, присвоив им звания "Мать-героиня". РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-24T21:34:00+03:00

2025-01-24T21:34:00+03:00

2025-01-24T21:34:00+03:00

общество

россия

удмуртская республика (удмуртия)

владимирская область

владимир путин

воронежская область

республика ингушетия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/01/1735116206_0:35:3152:1808_1920x0_80_0_0_933c0bf7ede41ddde169e50c45f91832.jpg

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил государственными наградами многодетных матерей из четырех регионов страны, присвоив им звания "Мать-героиня". Указ главы государства размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "За большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей присвоить звание "Мать-героиня" Бабайловой Любови Михайловне, Удмуртская Республика, Багдасарян Карине Геворговне, Владимирская область, Борисовой Валентине Николаевне, Воронежская область, Хамхоевой Марьям Хажбикаровне, Республика Ингушетия", - говорится в документе.

https://ria.ru/20241208/putin-1987976016.html

россия

удмуртская республика (удмуртия)

владимирская область

воронежская область

республика ингушетия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, удмуртская республика (удмуртия), владимирская область, владимир путин, воронежская область, республика ингушетия