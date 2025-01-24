https://ria.ru/20250124/nagrady-1995406405.html
Путин наградил многодетных матерей из четырех российских регионов
Путин наградил многодетных матерей из четырех российских регионов - РИА Новости, 24.01.2025
Путин наградил многодетных матерей из четырех российских регионов
Президент России Владимир Путин отметил государственными наградами многодетных матерей из четырех регионов страны, присвоив им звания "Мать-героиня". РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T21:34:00+03:00
2025-01-24T21:34:00+03:00
2025-01-24T21:34:00+03:00
общество
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил государственными наградами многодетных матерей из четырех регионов страны, присвоив им звания "Мать-героиня". Указ главы государства размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "За большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей присвоить звание "Мать-героиня" Бабайловой Любови Михайловне, Удмуртская Республика, Багдасарян Карине Геворговне, Владимирская область, Борисовой Валентине Николаевне, Воронежская область, Хамхоевой Марьям Хажбикаровне, Республика Ингушетия", - говорится в документе.
https://ria.ru/20241208/putin-1987976016.html
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владимирская область
воронежская область
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общество, россия, удмуртская республика (удмуртия), владимирская область, владимир путин, воронежская область, республика ингушетия
Общество, Россия, Удмуртская Республика (Удмуртия), Владимирская область, Владимир Путин, Воронежская область, Республика Ингушетия
Путин наградил многодетных матерей из четырех российских регионов
Путин отметил госнаградами многодетных матерей из четырех регионов России