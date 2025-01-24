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Россиян предупредили об опасном вирусе в Telegram - РИА Новости, 24.01.2025
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16:38 24.01.2025
https://ria.ru/20250124/mvd-1995359361.html
Россиян предупредили об опасном вирусе в Telegram
Россиян предупредили об опасном вирусе в Telegram - РИА Новости, 24.01.2025
Россиян предупредили об опасном вирусе в Telegram
Мошенники начали использовать рассылку в мессенджере Telegram для распространения вредоносного программного обеспечения с расширением .apk, сообщает УБК МВД... РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T16:38:00+03:00
2025-01-24T16:38:00+03:00
технологии
telegram
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Мошенники начали использовать рассылку в мессенджере Telegram для распространения вредоносного программного обеспечения с расширением .apk, сообщает УБК МВД России в своем Telegram-канале."Чаще всего злоумышленники направляют файлы, сопровождая их вопросом: "Это ты на видео?", также слово "видео" в разных вариациях используется в названии файла", — говорится в публикации.Когда жертва открывает файл, на устройство устанавливается приложение, заражающее телефон трояном Mamont, который считывает push-уведомления, СМС-сообщения и фотографии из галереи, а также может начать пересылать файл с вирусом другим контактам."Конечная цель злоумышленников - получение доступа к платежным средствам", — добавили в ведомстве.По данным ведомства, рассылка затрагивает различные категории граждан, в том числе военнослужащих.Ранее МВД предупреждало россиян о новом виде мошенничества, в котором злоумышленники используют фейковые приложения-трекеры для отслеживания посылок, под видом трекера человек скачивает банковский троян — Mamont.
https://ria.ru/20250113/sberbank-1993412725.html
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технологии, telegram, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Технологии, Telegram, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Россиян предупредили об опасном вирусе в Telegram

МВД: мошенники в Telegram распространяют опасный вирус Mamont

© РИА НовостиЛоготип мессенджера Telegram
Логотип мессенджера Telegram - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© РИА Новости
Логотип мессенджера Telegram. Архивное фото
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Мошенники начали использовать рассылку в мессенджере Telegram для распространения вредоносного программного обеспечения с расширением .apk, сообщает УБК МВД России в своем Telegram-канале.
"Чаще всего злоумышленники направляют файлы, сопровождая их вопросом: "Это ты на видео?", также слово "видео" в разных вариациях используется в названии файла", — говорится в публикации.
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Когда жертва открывает файл, на устройство устанавливается приложение, заражающее телефон трояном Mamont, который считывает push-уведомления, СМС-сообщения и фотографии из галереи, а также может начать пересылать файл с вирусом другим контактам.
"Конечная цель злоумышленников - получение доступа к платежным средствам", — добавили в ведомстве.
По данным ведомства, рассылка затрагивает различные категории граждан, в том числе военнослужащих.
Ранее МВД предупреждало россиян о новом виде мошенничества, в котором злоумышленники используют фейковые приложения-трекеры для отслеживания посылок, под видом трекера человек скачивает банковский троян — Mamont.
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