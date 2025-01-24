https://ria.ru/20250124/mvd-1995359361.html

Россиян предупредили об опасном вирусе в Telegram

Россиян предупредили об опасном вирусе в Telegram - РИА Новости, 24.01.2025

Россиян предупредили об опасном вирусе в Telegram

Мошенники начали использовать рассылку в мессенджере Telegram для распространения вредоносного программного обеспечения с расширением .apk, сообщает УБК МВД... РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-24T16:38:00+03:00

2025-01-24T16:38:00+03:00

2025-01-24T16:38:00+03:00

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министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Мошенники начали использовать рассылку в мессенджере Telegram для распространения вредоносного программного обеспечения с расширением .apk, сообщает УБК МВД России в своем Telegram-канале."Чаще всего злоумышленники направляют файлы, сопровождая их вопросом: "Это ты на видео?", также слово "видео" в разных вариациях используется в названии файла", — говорится в публикации.Когда жертва открывает файл, на устройство устанавливается приложение, заражающее телефон трояном Mamont, который считывает push-уведомления, СМС-сообщения и фотографии из галереи, а также может начать пересылать файл с вирусом другим контактам."Конечная цель злоумышленников - получение доступа к платежным средствам", — добавили в ведомстве.По данным ведомства, рассылка затрагивает различные категории граждан, в том числе военнослужащих.Ранее МВД предупреждало россиян о новом виде мошенничества, в котором злоумышленники используют фейковые приложения-трекеры для отслеживания посылок, под видом трекера человек скачивает банковский троян — Mamont.

https://ria.ru/20250113/sberbank-1993412725.html

https://ria.ru/20250109/mvd-1992952344.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, telegram, министерство внутренних дел рф (мвд россии)