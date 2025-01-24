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В МВД назвали документ для устройства на работу в России соотечественникам - РИА Новости, 24.01.2025
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02:53 24.01.2025
https://ria.ru/20250124/mvd-1995238944.html
В МВД назвали документ для устройства на работу в России соотечественникам
В МВД назвали документ для устройства на работу в России соотечественникам - РИА Новости, 24.01.2025
В МВД назвали документ для устройства на работу в России соотечественникам
Соотечественникам и членам их семей для трудоустройства на территории России не требуются патенты или разрешение на работу, им достаточно предоставить... РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T02:53:00+03:00
2025-01-24T02:53:00+03:00
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Соотечественникам и членам их семей для трудоустройства на территории России не требуются патенты или разрешение на работу, им достаточно предоставить свидетельство участника государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ, говорится в материалах МВД, с которыми ознакомилось РИА Новости. "Для того чтобы устроиться на работу в России, соотечественникам и членам их семей нужно предоставить свидетельство участника госпрограммы", - сказано в материалах министерства. При этом ведомство отмечает, что им не требуется патент или разрешение на работу. "Это значительно упрощает процесс интеграции и адаптации граждан, открывая перед ними новые горизонты для реализации профессиональных амбиций и построения жизни в нашей стране", - подчеркнули в МВД РФ. Сообщается также, что соотечественники и члены их семей в выбранном для проживания регионе России имеют право трудиться в качестве наёмных работников, получать профессиональное образование, в том числе послевузовское и дополнительное, быть инвесторами или предпринимателями, заниматься сельскохозяйственной деятельностью или агропромышленным производством, вести личное подсобное хозяйство, а также осуществлять иную деятельность в рамках закона.
https://ria.ru/20250122/gosduma-1995049550.html
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общество, россия
Общество, Россия
В МВД назвали документ для устройства на работу в России соотечественникам

МВД: для трудоустройства нужно свидетельство участия в программе переселения

© Фото : правительство Ленинградской областиЦентр занятости населения в Ленинградской области
Центр занятости населения в Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© Фото : правительство Ленинградской области
Центр занятости населения в Ленинградской области. Архивное фото
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Соотечественникам и членам их семей для трудоустройства на территории России не требуются патенты или разрешение на работу, им достаточно предоставить свидетельство участника государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ, говорится в материалах МВД, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"Для того чтобы устроиться на работу в России, соотечественникам и членам их семей нужно предоставить свидетельство участника госпрограммы", - сказано в материалах министерства.
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При этом ведомство отмечает, что им не требуется патент или разрешение на работу. "Это значительно упрощает процесс интеграции и адаптации граждан, открывая перед ними новые горизонты для реализации профессиональных амбиций и построения жизни в нашей стране", - подчеркнули в МВД РФ.
Сообщается также, что соотечественники и члены их семей в выбранном для проживания регионе России имеют право трудиться в качестве наёмных работников, получать профессиональное образование, в том числе послевузовское и дополнительное, быть инвесторами или предпринимателями, заниматься сельскохозяйственной деятельностью или агропромышленным производством, вести личное подсобное хозяйство, а также осуществлять иную деятельность в рамках закона.
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