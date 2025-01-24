https://ria.ru/20250124/mvd-1995238944.html

В МВД назвали документ для устройства на работу в России соотечественникам

В МВД назвали документ для устройства на работу в России соотечественникам - РИА Новости, 24.01.2025

В МВД назвали документ для устройства на работу в России соотечественникам

Соотечественникам и членам их семей для трудоустройства на территории России не требуются патенты или разрешение на работу, им достаточно предоставить... РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-24T02:53:00+03:00

2025-01-24T02:53:00+03:00

2025-01-24T02:53:00+03:00

общество

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/07/1762621985_0:77:739:492_1920x0_80_0_0_c5e4fa7602a1186cee301bf9d13f4e64.jpg

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Соотечественникам и членам их семей для трудоустройства на территории России не требуются патенты или разрешение на работу, им достаточно предоставить свидетельство участника государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ, говорится в материалах МВД, с которыми ознакомилось РИА Новости. "Для того чтобы устроиться на работу в России, соотечественникам и членам их семей нужно предоставить свидетельство участника госпрограммы", - сказано в материалах министерства. При этом ведомство отмечает, что им не требуется патент или разрешение на работу. "Это значительно упрощает процесс интеграции и адаптации граждан, открывая перед ними новые горизонты для реализации профессиональных амбиций и построения жизни в нашей стране", - подчеркнули в МВД РФ. Сообщается также, что соотечественники и члены их семей в выбранном для проживания регионе России имеют право трудиться в качестве наёмных работников, получать профессиональное образование, в том числе послевузовское и дополнительное, быть инвесторами или предпринимателями, заниматься сельскохозяйственной деятельностью или агропромышленным производством, вести личное подсобное хозяйство, а также осуществлять иную деятельность в рамках закона.

https://ria.ru/20250122/gosduma-1995049550.html

https://ria.ru/20250115/vychet-1732005139.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия