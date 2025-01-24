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МТС запустил приложение для фильтрации интернет-трафика и входящих вызовов - РИА Новости, 24.01.2025
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12:26 24.01.2025
https://ria.ru/20250124/mts-1995295064.html
МТС запустил приложение для фильтрации интернет-трафика и входящих вызовов
МТС запустил приложение для фильтрации интернет-трафика и входящих вызовов - РИА Новости, 24.01.2025
МТС запустил приложение для фильтрации интернет-трафика и входящих вызовов
Оператор МТС запустил платное мобильное приложение для фильтрации интернет-трафика и входящих голосовых вызовов, оно позволяет блокировать рекламу и защищать... РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T12:26:00+03:00
2025-01-24T12:26:00+03:00
москва
московская область (подмосковье)
мтс
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Оператор МТС запустил платное мобильное приложение для фильтрации интернет-трафика и входящих голосовых вызовов, оно позволяет блокировать рекламу и защищать свои персональные данные, в том числе скрывать номер телефона, сообщили в компании. "ПАО "МТС"… сообщает о запуске мобильного приложения, которое позволяет управлять фильтрацией интернет-трафика и входящими голосовыми вызовами, а также премиального тарифа на связь. Тариф включает безлимитный доступ ко "ВКонтакте", Telegram и RuTube… Стоимость пользования Membrana составляет 1900 рублей в месяц. Пока продукт доступен для подключения в Москве и в Московской области, позже планируется постепенно расширить географию пользователей до федерального уровня" - говорится в сообщении. Отмечается, что приложение Membrana - продукт, разработанный центром инноваций МТС Future Crew - позволяет защищать цифровой след абонента, включая защиту от спама, вирусов и несанкционированных вторжений в частную жизнь. Также осуществляется блокировка рекламы - изображений, видео и текстов. При желании пользователь также может скрыть основной номер телефона: продукт предоставит ряд дополнительных номеров, утечка которых не грозит пользователю и ничего не даст злоумышленникам. Если же система, анализируя внешние источники, выявит в утекших базах данные пользователя, то проинформирует абонента и выдаст рекомендации. "Приложение фильтрует весь трафик, который поступает на смартфон или планшет, будь то входящие вызовы или гигабайты данных в интернете. И Membrana делает это не на устройстве, а на сети, что обеспечивает защиту от угроз и веб-трекинга, одновременно ускоряя веб-серфинг для пользователя, а также замедляет расход энергии на батарее устройства", - рассказал CEO центра инноваций МТС Future Crew Евгений Черешнев. В планах у компании добавить временную почту, СМС-фильтр, аватар клонированного голоса абонента, маскировку голоса, защиту от дипфейков.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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москва, московская область (подмосковье), мтс, telegram, rutube
Москва, Московская область (Подмосковье), МТС, Telegram, Rutube
МТС запустил приложение для фильтрации интернет-трафика и входящих вызовов

Приложение от МТС будет блокировать рекламу и защищать персональные данные

© Фото : предоставлено пресс-службой МТССимволика компании МТС
Символика компании МТС - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© Фото : предоставлено пресс-службой МТС
Символика компании МТС. Архивное фото
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Оператор МТС запустил платное мобильное приложение для фильтрации интернет-трафика и входящих голосовых вызовов, оно позволяет блокировать рекламу и защищать свои персональные данные, в том числе скрывать номер телефона, сообщили в компании.
"ПАО "МТС"… сообщает о запуске мобильного приложения, которое позволяет управлять фильтрацией интернет-трафика и входящими голосовыми вызовами, а также премиального тарифа на связь. Тариф включает безлимитный доступ ко "ВКонтакте", Telegram и RuTube… Стоимость пользования Membrana составляет 1900 рублей в месяц. Пока продукт доступен для подключения в Москве и в Московской области, позже планируется постепенно расширить географию пользователей до федерального уровня" - говорится в сообщении.
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Отмечается, что приложение Membrana - продукт, разработанный центром инноваций МТС Future Crew - позволяет защищать цифровой след абонента, включая защиту от спама, вирусов и несанкционированных вторжений в частную жизнь. Также осуществляется блокировка рекламы - изображений, видео и текстов.
При желании пользователь также может скрыть основной номер телефона: продукт предоставит ряд дополнительных номеров, утечка которых не грозит пользователю и ничего не даст злоумышленникам. Если же система, анализируя внешние источники, выявит в утекших базах данные пользователя, то проинформирует абонента и выдаст рекомендации.
"Приложение фильтрует весь трафик, который поступает на смартфон или планшет, будь то входящие вызовы или гигабайты данных в интернете. И Membrana делает это не на устройстве, а на сети, что обеспечивает защиту от угроз и веб-трекинга, одновременно ускоряя веб-серфинг для пользователя, а также замедляет расход энергии на батарее устройства", - рассказал CEO центра инноваций МТС Future Crew Евгений Черешнев.
В планах у компании добавить временную почту, СМС-фильтр, аватар клонированного голоса абонента, маскировку голоса, защиту от дипфейков.
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