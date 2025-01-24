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Серийное производство самолета МС-21 могут начать с 2026 года
Серийное производство самолета МС-21 могут начать с 2026 года - РИА Новости, 24.01.2025
Серийное производство самолета МС-21 могут начать с 2026 года
Серийное производство самолета МС-21 планируется начать с 2026 года, сообщил гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов. РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T15:28:00+03:00
2025-01-24T15:28:00+03:00
2025-01-24T15:35:00+03:00
мс-21
экономика
ростех
сергей чемезов
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Серийное производство самолета МС-21 планируется начать с 2026 года, сообщил гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов."Начиная со следующего года уже начнется серийное производство", - сказал журналистам Чемезов.Он добавил, что госкорпорация "Ростех" рассчитывает, что все сертификационные полеты самолета МС-21 будут завершены в 2025 году."Надо сейчас завершить все сертификационные испытания, надеюсь, за этот год мы все полеты завершим. Там очень много полетов", - сказал Чемезов журналистам.МС-21 - среднемагистральный узкофюзеляжный самолет, разработан корпорацией "Яковлев" (входит в ОАК "Ростеха").
https://ria.ru/20241205/izvestiya-1987447102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мс-21, экономика, ростех, сергей чемезов
МС-21, Экономика, Ростех, Сергей Чемезов
Серийное производство самолета МС-21 могут начать с 2026 года
Чемезов: серийное производство самолета МС-21 могут начать в 2026 году