https://ria.ru/20250124/ms-21-1995345525.html

Серийное производство самолета МС-21 могут начать с 2026 года

Серийное производство самолета МС-21 могут начать с 2026 года - РИА Новости, 24.01.2025

Серийное производство самолета МС-21 могут начать с 2026 года

Серийное производство самолета МС-21 планируется начать с 2026 года, сообщил гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов. РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-24T15:28:00+03:00

2025-01-24T15:28:00+03:00

2025-01-24T15:35:00+03:00

мс-21

экономика

ростех

сергей чемезов

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Серийное производство самолета МС-21 планируется начать с 2026 года, сообщил гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов."Начиная со следующего года уже начнется серийное производство", - сказал журналистам Чемезов.Он добавил, что госкорпорация "Ростех" рассчитывает, что все сертификационные полеты самолета МС-21 будут завершены в 2025 году."Надо сейчас завершить все сертификационные испытания, надеюсь, за этот год мы все полеты завершим. Там очень много полетов", - сказал Чемезов журналистам.МС-21 - среднемагистральный узкофюзеляжный самолет, разработан корпорацией "Яковлев" (входит в ОАК "Ростеха").

https://ria.ru/20241205/izvestiya-1987447102.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

мс-21, экономика, ростех, сергей чемезов