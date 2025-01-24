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Серийное производство самолета МС-21 могут начать с 2026 года - РИА Новости, 24.01.2025
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15:28 24.01.2025 (обновлено: 15:35 24.01.2025)
https://ria.ru/20250124/ms-21-1995345525.html
Серийное производство самолета МС-21 могут начать с 2026 года
Серийное производство самолета МС-21 могут начать с 2026 года - РИА Новости, 24.01.2025
Серийное производство самолета МС-21 могут начать с 2026 года
Серийное производство самолета МС-21 планируется начать с 2026 года, сообщил гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов. РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T15:28:00+03:00
2025-01-24T15:35:00+03:00
мс-21
экономика
ростех
сергей чемезов
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Серийное производство самолета МС-21 планируется начать с 2026 года, сообщил гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов."Начиная со следующего года уже начнется серийное производство", - сказал журналистам Чемезов.Он добавил, что госкорпорация "Ростех" рассчитывает, что все сертификационные полеты самолета МС-21 будут завершены в 2025 году."Надо сейчас завершить все сертификационные испытания, надеюсь, за этот год мы все полеты завершим. Там очень много полетов", - сказал Чемезов журналистам.МС-21 - среднемагистральный узкофюзеляжный самолет, разработан корпорацией "Яковлев" (входит в ОАК "Ростеха").
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мс-21, экономика, ростех, сергей чемезов
МС-21, Экономика, Ростех, Сергей Чемезов
Серийное производство самолета МС-21 могут начать с 2026 года

Чемезов: серийное производство самолета МС-21 могут начать в 2026 году

© РИА Новости / Кирилл Шипицин | Перейти в медиабанкСамолет МС-21
Самолет МС-21 - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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Самолет МС-21. Архивное фото
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Серийное производство самолета МС-21 планируется начать с 2026 года, сообщил гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов.
«
"Начиная со следующего года уже начнется серийное производство", - сказал журналистам Чемезов.
Он добавил, что госкорпорация "Ростех" рассчитывает, что все сертификационные полеты самолета МС-21 будут завершены в 2025 году.
"Надо сейчас завершить все сертификационные испытания, надеюсь, за этот год мы все полеты завершим. Там очень много полетов", - сказал Чемезов журналистам.
МС-21 - среднемагистральный узкофюзеляжный самолет, разработан корпорацией "Яковлев" (входит в ОАК "Ростеха").
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