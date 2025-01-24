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В Тверской области обрушился мост через реку Валдайка - РИА Новости, 24.01.2025
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13:46 24.01.2025
https://ria.ru/20250124/most-1995321399.html
В Тверской области обрушился мост через реку Валдайка
В Тверской области обрушился мост через реку Валдайка - РИА Новости, 24.01.2025
В Тверской области обрушился мост через реку Валдайка
Мост через реку Валдайка обрушился в Бологовском округе Тверской области, проводится проверка, сообщила прокуратура региона. РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T13:46:00+03:00
2025-01-24T13:46:00+03:00
происшествия
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РЯЗАНЬ, 24 янв – РИА Новости. Мост через реку Валдайка обрушился в Бологовском округе Тверской области, проводится проверка, сообщила прокуратура региона. "По поручению прокурора Тверской области Павла Хлебковича Бологовской межрайонной прокуратурой организована проверка по факту обрушения моста через реку Валдайка", - сообщается в Telegram-канале прокуратуры области. Отмечается, что ведомство даст оценку безопасности содержания сооружения, а также соблюдению прав жителей деревни Михайловское. По данным ГУМЧС России по региону, обрушение моста произошло в Бологовском муниципальном округе, движение в деревню Михайловское осуществляется по объездной дороге.
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происшествия, россия, тверская область
Происшествия, Россия, Тверская область
В Тверской области обрушился мост через реку Валдайка

В Бологовском округе Тверской области обрушился мост через реку Валдайка

© Фото : Прокуратура Тверской области/TelegramМост через реку Валдайка обрушившийся в Бологовском округе Тверской области
Мост через реку Валдайка обрушившийся в Бологовском округе Тверской области - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© Фото : Прокуратура Тверской области/Telegram
Мост через реку Валдайка обрушившийся в Бологовском округе Тверской области
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РЯЗАНЬ, 24 янв – РИА Новости. Мост через реку Валдайка обрушился в Бологовском округе Тверской области, проводится проверка, сообщила прокуратура региона.
"По поручению прокурора Тверской области Павла Хлебковича Бологовской межрайонной прокуратурой организована проверка по факту обрушения моста через реку Валдайка", - сообщается в Telegram-канале прокуратуры области.
Отмечается, что ведомство даст оценку безопасности содержания сооружения, а также соблюдению прав жителей деревни Михайловское.
По данным ГУМЧС России по региону, обрушение моста произошло в Бологовском муниципальном округе, движение в деревню Михайловское осуществляется по объездной дороге.
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