https://ria.ru/20250124/moskva-1995393378.html

В Москве открылась выставка, посвященная столетию МАХУ

В Москве открылась выставка, посвященная столетию МАХУ - РИА Новости, 24.01.2025

В Москве открылась выставка, посвященная столетию МАХУ

Выставка "В центре столетия", посвященная 100-летию Московского академического художественного училища (МАХУ), открылась в галерее "Тушино" объединения... РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-24T19:22:00+03:00

2025-01-24T19:22:00+03:00

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Выставка "В центре столетия", посвященная 100-летию Московского академического художественного училища (МАХУ), открылась в галерее "Тушино" объединения "Выставочные залы Москвы" в пятницу, передает корреспондент РИА Новости. "Начать 2025 год особенной для нашего училища, такой замечательной выставкой – это как хорошая музыка. 100 лет легендарному Московскому академическому художественному училищу, которое многие помнят как "памяти 1905 года". И именно сегодня этому событию посвящена наша выставка", - сказала исполняющая обязанности директора МАХУ Оксана Косарева во время торжественного открытия. Она отметила, что изначально организаторы проекта планировали, чтобы никого не обидеть, отобрать работы выпускников 1975 года - года 50-летнего юбилея училища, "середины столетия". Но в процессе подготовки оказалось, что ограничиться одним годом невозможно, поэтому выставка растянулась на 15 выпусков с 1969 по 1984 год. Посетить экспозицию можно будет до 23 февраля. На выставке представлены работы выпускников училища в различных техниках: живопись, графика, иллюстрации, линогравюры, эскизы декораций. Среди участников выставки "В центре столетия" оказались ректор МГАХИ им. В.И. Сурикова, народный художник РФ, вице-президент Российской академии художеств (РАХ) Анатолий Любавин, заслуженный художник РФ Александр Ветров, заслуженный художник РФ, академик РАХ Юрий Григорян, заслуженный художник РФ, член-корреспондент РАХ Лариса Давыдова, руководитель мастерской реставрации МГАХИ имени В.И. Сурикова, почетный академик РАХ Александр Козьмин и другие известные выпускники.

https://ria.ru/20250123/vystavka-1994693617.html

https://ria.ru/20250122/muzej-1995123768.html

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россия, оксана косарева, москва