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В Москве открылась выставка, посвященная столетию МАХУ - РИА Новости, 24.01.2025
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Культура
 
19:22 24.01.2025 (обновлено: 19:26 24.01.2025)
https://ria.ru/20250124/moskva-1995393378.html
В Москве открылась выставка, посвященная столетию МАХУ
В Москве открылась выставка, посвященная столетию МАХУ - РИА Новости, 24.01.2025
В Москве открылась выставка, посвященная столетию МАХУ
Выставка "В центре столетия", посвященная 100-летию Московского академического художественного училища (МАХУ), открылась в галерее "Тушино" объединения... РИА Новости, 24.01.2025
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Выставка "В центре столетия", посвященная 100-летию Московского академического художественного училища (МАХУ), открылась в галерее "Тушино" объединения "Выставочные залы Москвы" в пятницу, передает корреспондент РИА Новости. "Начать 2025 год особенной для нашего училища, такой замечательной выставкой – это как хорошая музыка. 100 лет легендарному Московскому академическому художественному училищу, которое многие помнят как "памяти 1905 года". И именно сегодня этому событию посвящена наша выставка", - сказала исполняющая обязанности директора МАХУ Оксана Косарева во время торжественного открытия. Она отметила, что изначально организаторы проекта планировали, чтобы никого не обидеть, отобрать работы выпускников 1975 года - года 50-летнего юбилея училища, "середины столетия". Но в процессе подготовки оказалось, что ограничиться одним годом невозможно, поэтому выставка растянулась на 15 выпусков с 1969 по 1984 год. Посетить экспозицию можно будет до 23 февраля. На выставке представлены работы выпускников училища в различных техниках: живопись, графика, иллюстрации, линогравюры, эскизы декораций. Среди участников выставки "В центре столетия" оказались ректор МГАХИ им. В.И. Сурикова, народный художник РФ, вице-президент Российской академии художеств (РАХ) Анатолий Любавин, заслуженный художник РФ Александр Ветров, заслуженный художник РФ, академик РАХ Юрий Григорян, заслуженный художник РФ, член-корреспондент РАХ Лариса Давыдова, руководитель мастерской реставрации МГАХИ имени В.И. Сурикова, почетный академик РАХ Александр Козьмин и другие известные выпускники.
https://ria.ru/20250123/vystavka-1994693617.html
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россия, оксана косарева, москва
Культура, Россия, Оксана Косарева, Москва
В Москве открылась выставка, посвященная столетию МАХУ

Выставка, посвященная столетию МАХУ, открылась в галерее "Тушино" в Москве

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЭкспозиция на выставке "В центре столетия", посвящённой 100-летию Московского академического художественного училища
Экспозиция на выставке В центре столетия, посвящённой 100-летию Московского академического художественного училища - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Экспозиция на выставке "В центре столетия", посвящённой 100-летию Московского академического художественного училища
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Выставка "В центре столетия", посвященная 100-летию Московского академического художественного училища (МАХУ), открылась в галерее "Тушино" объединения "Выставочные залы Москвы" в пятницу, передает корреспондент РИА Новости.
"Начать 2025 год особенной для нашего училища, такой замечательной выставкой – это как хорошая музыка. 100 лет легендарному Московскому академическому художественному училищу, которое многие помнят как "памяти 1905 года". И именно сегодня этому событию посвящена наша выставка", - сказала исполняющая обязанности директора МАХУ Оксана Косарева во время торжественного открытия.
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Она отметила, что изначально организаторы проекта планировали, чтобы никого не обидеть, отобрать работы выпускников 1975 года - года 50-летнего юбилея училища, "середины столетия". Но в процессе подготовки оказалось, что ограничиться одним годом невозможно, поэтому выставка растянулась на 15 выпусков с 1969 по 1984 год.
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЭкспозиция на выставке "В центре столетия", посвящённой 100-летию Московского академического художественного училища
Экспозиция на выставке В центре столетия, посвящённой 100-летию Московского академического художественного училища - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Экспозиция на выставке "В центре столетия", посвящённой 100-летию Московского академического художественного училища
Посетить экспозицию можно будет до 23 февраля. На выставке представлены работы выпускников училища в различных техниках: живопись, графика, иллюстрации, линогравюры, эскизы декораций.
Среди участников выставки "В центре столетия" оказались ректор МГАХИ им. В.И. Сурикова, народный художник РФ, вице-президент Российской академии художеств (РАХ) Анатолий Любавин, заслуженный художник РФ Александр Ветров, заслуженный художник РФ, академик РАХ Юрий Григорян, заслуженный художник РФ, член-корреспондент РАХ Лариса Давыдова, руководитель мастерской реставрации МГАХИ имени В.И. Сурикова, почетный академик РАХ Александр Козьмин и другие известные выпускники.
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