https://ria.ru/20250124/moskva-1995355018.html

На северо-востоке Москвы у жилого дома нашли похожий на гранату предмет

На северо-востоке Москвы у жилого дома нашли похожий на гранату предмет - РИА Новости, 24.01.2025

На северо-востоке Москвы у жилого дома нашли похожий на гранату предмет

Похожий на гранату предмет обнаружен на парковке возле жилого дома на северо-востоке Москвы, место происшествия оцеплено, ждут прибытия саперов, рассказал РИА... РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-24T16:21:00+03:00

2025-01-24T16:21:00+03:00

2025-01-24T16:21:00+03:00

происшествия

москва

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Похожий на гранату предмет обнаружен на парковке возле жилого дома на северо-востоке Москвы, место происшествия оцеплено, ждут прибытия саперов, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "Предмет, похожий на гранату, обнаружен на парковке по адресу: 3-я улица Марьиной рощи, дом 3/7", - сказал собеседник агентства. По его словам, об опасном предмете сообщил в полицию очевидец. "Место огорожено, ждут спецов", - добавил он.

https://ria.ru/20250124/ermitazh-1995350413.html

москва

марьина роща

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2025

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происшествия, москва, марьина роща, россия