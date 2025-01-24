https://ria.ru/20250124/moskva-1995355018.html
На северо-востоке Москвы у жилого дома нашли похожий на гранату предмет
На северо-востоке Москвы у жилого дома нашли похожий на гранату предмет - РИА Новости, 24.01.2025
На северо-востоке Москвы у жилого дома нашли похожий на гранату предмет
Похожий на гранату предмет обнаружен на парковке возле жилого дома на северо-востоке Москвы, место происшествия оцеплено, ждут прибытия саперов, рассказал РИА... РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T16:21:00+03:00
2025-01-24T16:21:00+03:00
2025-01-24T16:21:00+03:00
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Похожий на гранату предмет обнаружен на парковке возле жилого дома на северо-востоке Москвы, место происшествия оцеплено, ждут прибытия саперов, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "Предмет, похожий на гранату, обнаружен на парковке по адресу: 3-я улица Марьиной рощи, дом 3/7", - сказал собеседник агентства. По его словам, об опасном предмете сообщил в полицию очевидец. "Место огорожено, ждут спецов", - добавил он.
https://ria.ru/20250124/ermitazh-1995350413.html
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происшествия, москва, марьина роща, россия
Происшествия, Москва, Марьина роща, Россия
На северо-востоке Москвы у жилого дома нашли похожий на гранату предмет
На северо-востоке Москвы на парковке у дома нашли похожий на гранату предмет