https://ria.ru/20250124/moskva-1995319083.html

В Москве благоустроили два участка набережной Сходненского канала

В Москве благоустроили два участка набережной Сходненского канала - РИА Новости, 24.01.2025

В Москве благоустроили два участка набережной Сходненского канала

Специалисты Комплекса городского хозяйства провели благоустройство двух участков набережной Сходненского канала на северо-западе столицы, сообщил журналистам... РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-24T13:34:00+03:00

2025-01-24T13:34:00+03:00

2025-01-24T13:46:00+03:00

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москва

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петр бирюков

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства провели благоустройство двух участков набережной Сходненского канала на северо-западе столицы, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В рамках городских программ благоустройства уделяется особое внимание созданию для москвичей возможности отдыхать и заниматься спортом в непосредственной близости от дома. Выполнили работы по благоустройству двух участков набережной Сходненского канала, теперь там можно гулять, кататься на велосипедах и тренироваться. Ранее в этом районе привели в порядок пространство между Западным и Восточным мостами", - отметил Бирюков. Заместитель мэра пояснил, что на территории от Восточного моста до стадиона "Тушино" в Южном Тушине созданы условия для тихого отдыха у воды, там обновили существующие и обустроили дополнительные дорожки вместо "народных" троп, установили фонари с энергоэффективными светильниками. "Отремонтировали две детские площадки, продлили дорожку для бега и велопрогулок. Напротив дома 29 корпус 1 по Лодочной улице появился спортивный зал под открытым небом с комплексом "Русский ниндзя". На левом берегу Сходненского канала выполнили работы на участке от Западного моста до канала имени Москвы, привели в порядок дорожно-тропиночную сеть, модернизировали освещение, высадили деревья и кустарники, обустроили более 55 тысяч квадратных метров газона", - добавил заммэра. Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что в рамках проекта перезагрузили устаревшую спортивную зону на пересечении улиц Большая и Малая Набережные, теперь там можно заниматься спортом на современном оборудовании и с видом на Москву-реку.

https://ria.ru/20250123/biryukov-1995096369.html

https://ria.ru/20241024/moskva-1979728231.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

городское хозяйство москвы, москва, южное тушино, петр бирюков