В Москве благоустроили два участка набережной Сходненского канала
На северо-западе Москвы благоустроили два участка набережной Сходненского канала
© Фото предоставлено комплексом городского хозяйства Москвы Благоустройство участков набережной Сходненского канала провели на северо-западе Москвы
© Фото предоставлено комплексом городского хозяйства Москвы
Благоустройство участков набережной Сходненского канала провели на северо-западе Москвы
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства провели благоустройство двух участков набережной Сходненского канала на северо-западе столицы, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В рамках городских программ благоустройства уделяется особое внимание созданию для москвичей возможности отдыхать и заниматься спортом в непосредственной близости от дома. Выполнили работы по благоустройству двух участков набережной Сходненского канала, теперь там можно гулять, кататься на велосипедах и тренироваться. Ранее в этом районе привели в порядок пространство между Западным и Восточным мостами", - отметил Бирюков.
Заместитель мэра пояснил, что на территории от Восточного моста до стадиона "Тушино" в Южном Тушине созданы условия для тихого отдыха у воды, там обновили существующие и обустроили дополнительные дорожки вместо "народных" троп, установили фонари с энергоэффективными светильниками.
"Отремонтировали две детские площадки, продлили дорожку для бега и велопрогулок. Напротив дома 29 корпус 1 по Лодочной улице появился спортивный зал под открытым небом с комплексом "Русский ниндзя". На левом берегу Сходненского канала выполнили работы на участке от Западного моста до канала имени Москвы, привели в порядок дорожно-тропиночную сеть, модернизировали освещение, высадили деревья и кустарники, обустроили более 55 тысяч квадратных метров газона", - добавил заммэра.
Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что в рамках проекта перезагрузили устаревшую спортивную зону на пересечении улиц Большая и Малая Набережные, теперь там можно заниматься спортом на современном оборудовании и с видом на Москву-реку.
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