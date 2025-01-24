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Московские ветеринары удалили у собаки огромную опухоль
Московские ветеринары удалили у собаки огромную опухоль - РИА Новости, 24.01.2025
Московские ветеринары удалили у собаки огромную опухоль
Московские ветеринары удалили у собаки опухоль весом около шести килограммов, сообщила сеть государственных ветклиник столицы "Мосветобъединение" в... РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T09:43:00+03:00
2025-01-24T09:43:00+03:00
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Московские ветеринары удалили у собаки опухоль весом около шести килограммов, сообщила сеть государственных ветклиник столицы "Мосветобъединение" в Telegram-канале.Десятилетняя собака-метис Варя поступила с жалобами на увеличение объема живота и общую слабость. На УЗИ ветврачи обнаружили обширное новообразование, которое занимало практически всю брюшную полость. Увидеть на исследовании что-то, кроме опухоли, не представлялось возможным, внутренние органы были сдавлены."Было принято решение прооперировать пациентку. Хирург Евгений Александрович Бахтин и анестезиолог-реаниматолог Светлана Владимировна Дорожкина удалили собаке новообразование: огромную опухоль тела матки, весом около шести килограммов", — говорится в публикации. Варя благополучно перенесла операцию и через две недели пришла на снятие швов.Состояние собаки стабилизировалось, она восстанавливается после сложной операции и чувствует себя хорошо.
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общество
Хорошие новости, Общество
Московские ветеринары удалили у собаки огромную опухоль
Московские ветеринары удалили у собаки опухоль весом около шести килограммов
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости.
Московские ветеринары удалили у собаки опухоль весом около шести килограммов, сообщила сеть государственных ветклиник столицы "Мосветобъединение" в Telegram-канале
.
Десятилетняя собака-метис Варя поступила с жалобами на увеличение объема живота и общую слабость. На УЗИ ветврачи обнаружили обширное новообразование, которое занимало практически всю брюшную полость. Увидеть на исследовании что-то, кроме опухоли, не представлялось возможным, внутренние органы были сдавлены.
"Было принято решение прооперировать пациентку. Хирург Евгений Александрович Бахтин и анестезиолог-реаниматолог Светлана Владимировна Дорожкина удалили собаке новообразование: огромную опухоль тела матки, весом около шести килограммов", — говорится в публикации.
Варя благополучно перенесла операцию и через две недели пришла на снятие швов.
Состояние собаки стабилизировалось, она восстанавливается после сложной операции и чувствует себя хорошо.