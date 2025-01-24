https://ria.ru/20250124/moskva-1995260997.html

Московские ветеринары удалили у собаки огромную опухоль

Московские ветеринары удалили у собаки огромную опухоль - РИА Новости, 24.01.2025

Московские ветеринары удалили у собаки огромную опухоль

Московские ветеринары удалили у собаки опухоль весом около шести килограммов, сообщила сеть государственных ветклиник столицы "Мосветобъединение" в... РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-24T09:43:00+03:00

2025-01-24T09:43:00+03:00

2025-01-24T12:32:00+03:00

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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Московские ветеринары удалили у собаки опухоль весом около шести килограммов, сообщила сеть государственных ветклиник столицы "Мосветобъединение" в Telegram-канале.Десятилетняя собака-метис Варя поступила с жалобами на увеличение объема живота и общую слабость. На УЗИ ветврачи обнаружили обширное новообразование, которое занимало практически всю брюшную полость. Увидеть на исследовании что-то, кроме опухоли, не представлялось возможным, внутренние органы были сдавлены."Было принято решение прооперировать пациентку. Хирург Евгений Александрович Бахтин и анестезиолог-реаниматолог Светлана Владимировна Дорожкина удалили собаке новообразование: огромную опухоль тела матки, весом около шести килограммов", — говорится в публикации. Варя благополучно перенесла операцию и через две недели пришла на снятие швов.Состояние собаки стабилизировалось, она восстанавливается после сложной операции и чувствует себя хорошо.

https://ria.ru/20250121/enot-1994769220.html

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