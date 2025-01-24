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Молдавия препятствует поставкам энергоресурсов в ПМР, заявил Красносельский - РИА Новости, 24.01.2025
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10:11 24.01.2025
https://ria.ru/20250124/moldavija-1995265358.html
Молдавия препятствует поставкам энергоресурсов в ПМР, заявил Красносельский
Молдавия препятствует поставкам энергоресурсов в ПМР, заявил Красносельский - РИА Новости, 24.01.2025
Молдавия препятствует поставкам энергоресурсов в ПМР, заявил Красносельский
Молдавия препятствует поставкам энергоресурсов в Приднестровье, обвиняя при этом Россию, заявил глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР)... РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T10:11:00+03:00
2025-01-24T10:11:00+03:00
россия
молдавия
вадим красносельский
в мире
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Молдавия препятствует поставкам энергоресурсов в Приднестровье, обвиняя при этом Россию, заявил глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский в эфире телеканала "Россия 24". "Молдова препятствует, я это официально говорю, поставкам энергоресурсов в Приднестровье, при этом обвиняет Россию. Россия сделала все для того, чтобы данная поставка была осуществлена через "Молдовгаз", - сказал он.
https://ria.ru/20250124/ugol-1995263874.html
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россия, молдавия, вадим красносельский, в мире
Россия, Молдавия, Вадим Красносельский, В мире
Молдавия препятствует поставкам энергоресурсов в ПМР, заявил Красносельский

Красносельский: Молдавия препятствует поставкам газа в ПМР, обвиняя Россию

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкТрубопровод
Трубопровод - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Молдавия препятствует поставкам энергоресурсов в Приднестровье, обвиняя при этом Россию, заявил глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский в эфире телеканала "Россия 24".
"Молдова препятствует, я это официально говорю, поставкам энергоресурсов в Приднестровье, при этом обвиняет Россию. Россия сделала все для того, чтобы данная поставка была осуществлена через "Молдовгаз", - сказал он.
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09:59
 
РоссияМолдавияВадим КрасносельскийВ мире
 
 
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