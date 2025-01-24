https://ria.ru/20250124/moldavija-1995265358.html

Молдавия препятствует поставкам энергоресурсов в ПМР, заявил Красносельский

Молдавия препятствует поставкам энергоресурсов в ПМР, заявил Красносельский - РИА Новости, 24.01.2025

Молдавия препятствует поставкам энергоресурсов в ПМР, заявил Красносельский

Молдавия препятствует поставкам энергоресурсов в Приднестровье, обвиняя при этом Россию, заявил глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР)... РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-24T10:11:00+03:00

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2025-01-24T10:11:00+03:00

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молдавия

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Молдавия препятствует поставкам энергоресурсов в Приднестровье, обвиняя при этом Россию, заявил глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский в эфире телеканала "Россия 24". "Молдова препятствует, я это официально говорю, поставкам энергоресурсов в Приднестровье, при этом обвиняет Россию. Россия сделала все для того, чтобы данная поставка была осуществлена через "Молдовгаз", - сказал он.

https://ria.ru/20250124/ugol-1995263874.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, молдавия, вадим красносельский, в мире