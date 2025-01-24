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В офисе Зеленского объявили о страшном для украинцев решении - РИА Новости, 24.01.2025
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03:30 24.01.2025 (обновлено: 14:46 24.01.2025)
https://ria.ru/20250124/mobilizatsiya-1995240470.html
В офисе Зеленского объявили о страшном для украинцев решении
В офисе Зеленского объявили о страшном для украинцев решении - РИА Новости, 24.01.2025
В офисе Зеленского объявили о страшном для украинцев решении
Украинские власти почти завершили работу над законом, который позволит призывать в армию молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет, на которых мобилизация ранее... РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T03:30:00+03:00
2025-01-24T14:46:00+03:00
в мире
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Украинские власти почти завершили работу над законом, который позволит призывать в армию молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет, на которых мобилизация ранее не распространялась, сообщает Associated Press со ссылкой на заместителя главы офиса Зеленского Павла Палису."У нас на самом деле огромный мобилизационный ресурс. На мой взгляд, на данный момент это больше, чем то, что нам сейчас нужно для решения тех или иных задач на передовой. Механизм, который у нас есть в настоящее время, не позволяет нам быть настолько эффективными, насколько мы могли бы быть", — заявил он.Украинский чиновник назвал принятие таких мер "честным контрактом", который включает в себя финансовые стимулы, четкие гарантии обучения и выстраивание правильной коммуникации между солдатами и командованием.План, как уточняется в материале, направлен на включение в ряды ВСУ преимущественно 18-25-летних, которые сейчас освобождены от мобилизации, а также будет ориентирован на украинцев, которые имеют право на отсрочку или были демобилизованы.Ранее бывший советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что властям Украины предстоит принять решение о снижении возраста мобилизации до 18 лет. Зеленский 14 января в ответ на призывы западных партнеров снизить мобилизационный возраст потребовал укомплектовать ВСУ техникой и оружием.Весной прошлого года Зеленский подписал закон, которым мобилизационный возраст на Украине был снижен с 27 до 25 лет.В четверг представитель украинского Министерства иностранных дел Георгий Тихий заявил на брифинге в Киеве, что тема дальнейшего снижения возраста мобилизации будет обсуждаться с новой администрацией США.
https://ria.ru/20250124/zelenskiy-1995237050.html
https://ria.ru/20250114/mobilizatsiya-1993565909.html
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в мире, сша, украина, киев, джейк салливан, вооруженные силы украины
В мире, США, Украина, Киев, Джейк Салливан, Вооруженные силы Украины
В офисе Зеленского объявили о страшном для украинцев решении

В офисе Зеленского анонсировали закон о снижении возраста мобилизации до 18 лет

© Getty Images / SOPA Images/Mykhaylo PalinchakЗанятие по военной подготовке для подростков и молодежи под Киевом
Занятие по военной подготовке для подростков и молодежи под Киевом - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© Getty Images / SOPA Images/Mykhaylo Palinchak
Занятие по военной подготовке для подростков и молодежи под Киевом. Архивное фото
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Украинские власти почти завершили работу над законом, который позволит призывать в армию молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет, на которых мобилизация ранее не распространялась, сообщает Associated Press со ссылкой на заместителя главы офиса Зеленского Павла Палису.
«
"У нас на самом деле огромный мобилизационный ресурс. На мой взгляд, на данный момент это больше, чем то, что нам сейчас нужно для решения тех или иных задач на передовой. Механизм, который у нас есть в настоящее время, не позволяет нам быть настолько эффективными, насколько мы могли бы быть", — заявил он.
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Украинский чиновник назвал принятие таких мер "честным контрактом", который включает в себя финансовые стимулы, четкие гарантии обучения и выстраивание правильной коммуникации между солдатами и командованием.
План, как уточняется в материале, направлен на включение в ряды ВСУ преимущественно 18-25-летних, которые сейчас освобождены от мобилизации, а также будет ориентирован на украинцев, которые имеют право на отсрочку или были демобилизованы.
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Ранее бывший советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что властям Украины предстоит принять решение о снижении возраста мобилизации до 18 лет. Зеленский 14 января в ответ на призывы западных партнеров снизить мобилизационный возраст потребовал укомплектовать ВСУ техникой и оружием.
Весной прошлого года Зеленский подписал закон, которым мобилизационный возраст на Украине был снижен с 27 до 25 лет.
В четверг представитель украинского Министерства иностранных дел Георгий Тихий заявил на брифинге в Киеве, что тема дальнейшего снижения возраста мобилизации будет обсуждаться с новой администрацией США.
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