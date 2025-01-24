https://ria.ru/20250124/mirgorod-1995237412.html
В Полтавской области прогремели взрывы
В Полтавской области прогремели взрывы - РИА Новости, 24.01.2025
В Полтавской области прогремели взрывы
Взрывы прогремели в районе Миргорода в Полтавской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал ТСН со ссылкой на мониторинговые... РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T02:06:00+03:00
2025-01-24T02:06:00+03:00
2025-01-24T02:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
полтавская область
россия
украина
дмитрий песков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/09/1727584763_103:331:1855:1316_1920x0_80_0_0_c74bf09d0039f8146796041089ea4a57.jpg
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Взрывы прогремели в районе Миргорода в Полтавской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал ТСН со ссылкой на мониторинговые каналы. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, по состоянию на 1.53 мск в Полтавской области звучит воздушная тревога. "Миргород, район (Полтавская область) - взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ТСН. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20250123/vsu-1995225803.html
полтавская область
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/09/1727584763_319:234:1761:1316_1920x0_80_0_0_ba0b4deff801cce865d57e514ff09cf1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
полтавская область, россия, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Полтавская область, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Полтавской области прогремели взрывы
В городе Миргород Полтавской области на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы