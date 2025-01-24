https://ria.ru/20250124/mirgorod-1995237412.html

В Полтавской области прогремели взрывы

В Полтавской области прогремели взрывы - РИА Новости, 24.01.2025

В Полтавской области прогремели взрывы

Взрывы прогремели в районе Миргорода в Полтавской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал ТСН со ссылкой на мониторинговые... РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-24T02:06:00+03:00

2025-01-24T02:06:00+03:00

2025-01-24T02:16:00+03:00

специальная военная операция на украине

полтавская область

россия

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дмитрий песков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Взрывы прогремели в районе Миргорода в Полтавской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал ТСН со ссылкой на мониторинговые каналы. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, по состоянию на 1.53 мск в Полтавской области звучит воздушная тревога. "Миргород, район (Полтавская область) - взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ТСН. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20250123/vsu-1995225803.html

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полтавская область, россия, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины