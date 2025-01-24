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Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при атаке ВСУ на Бехтеры
Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при атаке ВСУ на Бехтеры - РИА Новости, 24.01.2025
Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при атаке ВСУ на Бехтеры
Тринадцать человек, пострадавших при обстреле со стороны ВСУ села Бехтеры Херсонской области 20 января, остаются в больницах, трое в тяжелом состоянии, сообщил... РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T15:52:00+03:00
2025-01-24T15:52:00+03:00
2025-01-24T15:58:00+03:00
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КАЛИНИНГРАД, 24 янв - РИА Новости. Тринадцать человек, пострадавших при обстреле со стороны ВСУ села Бехтеры Херсонской области 20 января, остаются в больницах, трое в тяжелом состоянии, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов."Тринадцать человек находятся на стационарном лечении, в том числе трое детей. Один ребенок и двое взрослых в тяжелом состоянии, остальные в состоянии средней степени тяжести", - сказал Кузнецов журналистам.Утром 20 января ВСУ нанесли удар кассетными боеприпасами по селу Бехтеры, два прилета пришлись на территорию рядом со школой. В результате пострадали более 20 человек, два жителя села погибли. Удар был нанесен двумя ракетами из американской реактивной системы залпового огня HIMARS.
https://ria.ru/20250121/obstrel-1994837281.html
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вооруженные силы украины, херсонская область , алексей кузнецов, россия, происшествия
Вооруженные силы Украины, Херсонская область , Алексей Кузнецов, Россия, Происшествия
Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при атаке ВСУ на Бехтеры
Минздрав: 13 человек, пострадавших при атаке ВСУ на Бехтеры, остаются в больнице