Рейтинг@Mail.ru
Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при атаке ВСУ на Бехтеры - РИА Новости, 24.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:52 24.01.2025 (обновлено: 15:58 24.01.2025)
https://ria.ru/20250124/minzdrav-1995349054.html
Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при атаке ВСУ на Бехтеры
Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при атаке ВСУ на Бехтеры - РИА Новости, 24.01.2025
Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при атаке ВСУ на Бехтеры
Тринадцать человек, пострадавших при обстреле со стороны ВСУ села Бехтеры Херсонской области 20 января, остаются в больницах, трое в тяжелом состоянии, сообщил... РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T15:52:00+03:00
2025-01-24T15:58:00+03:00
вооруженные силы украины
херсонская область
алексей кузнецов
россия
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/14/1994625240_2:0:1270:713_1920x0_80_0_0_7ce9d2a32a8673aedac4a33cd8195023.jpg
КАЛИНИНГРАД, 24 янв - РИА Новости. Тринадцать человек, пострадавших при обстреле со стороны ВСУ села Бехтеры Херсонской области 20 января, остаются в больницах, трое в тяжелом состоянии, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов."Тринадцать человек находятся на стационарном лечении, в том числе трое детей. Один ребенок и двое взрослых в тяжелом состоянии, остальные в состоянии средней степени тяжести", - сказал Кузнецов журналистам.Утром 20 января ВСУ нанесли удар кассетными боеприпасами по селу Бехтеры, два прилета пришлись на территорию рядом со школой. В результате пострадали более 20 человек, два жителя села погибли. Удар был нанесен двумя ракетами из американской реактивной системы залпового огня HIMARS.
https://ria.ru/20250121/obstrel-1994837281.html
херсонская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/14/1994625240_161:0:1112:713_1920x0_80_0_0_deb5c04fce54756d0d81a6ebe65695f3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины, херсонская область , алексей кузнецов, россия, происшествия
Вооруженные силы Украины, Херсонская область , Алексей Кузнецов, Россия, Происшествия
Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при атаке ВСУ на Бехтеры

Минздрав: 13 человек, пострадавших при атаке ВСУ на Бехтеры, остаются в больнице

© РИА НовостиПоследствия удара ВСУ в селе Бехтеры Херсонской области
Последствия удара ВСУ в селе Бехтеры Херсонской области - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© РИА Новости
Последствия удара ВСУ в селе Бехтеры Херсонской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КАЛИНИНГРАД, 24 янв - РИА Новости. Тринадцать человек, пострадавших при обстреле со стороны ВСУ села Бехтеры Херсонской области 20 января, остаются в больницах, трое в тяжелом состоянии, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
"Тринадцать человек находятся на стационарном лечении, в том числе трое детей. Один ребенок и двое взрослых в тяжелом состоянии, остальные в состоянии средней степени тяжести", - сказал Кузнецов журналистам.
Утром 20 января ВСУ нанесли удар кассетными боеприпасами по селу Бехтеры, два прилета пришлись на территорию рядом со школой. В результате пострадали более 20 человек, два жителя села погибли. Удар был нанесен двумя ракетами из американской реактивной системы залпового огня HIMARS.
Фрагмент боеприпаса после удара ВСУ по селу Бехтеры Херсонской области - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
В селе Бехтеры обезвредили взрывоопасные предметы после обстрела ВСУ
21 января, 16:27
 
Вооруженные силы УкраиныХерсонская областьАлексей КузнецовРоссияПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала