https://ria.ru/20250124/minzdrav-1995349054.html

Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при атаке ВСУ на Бехтеры

Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при атаке ВСУ на Бехтеры - РИА Новости, 24.01.2025

Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при атаке ВСУ на Бехтеры

Тринадцать человек, пострадавших при обстреле со стороны ВСУ села Бехтеры Херсонской области 20 января, остаются в больницах, трое в тяжелом состоянии, сообщил... РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-24T15:52:00+03:00

2025-01-24T15:52:00+03:00

2025-01-24T15:58:00+03:00

вооруженные силы украины

херсонская область

алексей кузнецов

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происшествия

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КАЛИНИНГРАД, 24 янв - РИА Новости. Тринадцать человек, пострадавших при обстреле со стороны ВСУ села Бехтеры Херсонской области 20 января, остаются в больницах, трое в тяжелом состоянии, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов."Тринадцать человек находятся на стационарном лечении, в том числе трое детей. Один ребенок и двое взрослых в тяжелом состоянии, остальные в состоянии средней степени тяжести", - сказал Кузнецов журналистам.Утром 20 января ВСУ нанесли удар кассетными боеприпасами по селу Бехтеры, два прилета пришлись на территорию рядом со школой. В результате пострадали более 20 человек, два жителя села погибли. Удар был нанесен двумя ракетами из американской реактивной системы залпового огня HIMARS.

https://ria.ru/20250121/obstrel-1994837281.html

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вооруженные силы украины, херсонская область , алексей кузнецов, россия, происшествия